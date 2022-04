Ziganda: "El Molinón es un gran escenario para darle una alegría a los nuestros"

José Ángel Ziganda, entrenador del Real Oviedo, ha comparecido en la rueda de prensa previa al derbi del sábado en El Molinón (20:30 horas) frente al Sporting.

Estado del equipo

"Todos bien y recuperados. Con muchas ganas. Nadie tiene ningún síntoma de no estar al 100% o no estar presente en el partido. Todos bien salvo las amonestaciones"

¿Se ha notado que el Leganés no era un partido más?

"Al final uno se contagia del entorno, por mucho que te quieras abstraer. Es imposible que no le llegue a uno lo de fuera. Las polémicas, todo lo que rodea al partido, el derbi de la comunidad. Es imposible que no le llegue. Claro que se nota. Con un 'bicho' especial dentro del estómago. Con ganas de darle una alegría a nuestra gente".

¿Le preocupa cierto grado de euforia en Oviedo?

"Yo no soy capaz de percibirlo. Desde fuera, la manera de afrontarlo no es la de otros años. En nuestro caso tenemos bien claro cómo lo queremos vivir y jugar. La mejor muestra es ver o sentir qué nos reclama nuestra gente y cómo nos quiere ver. Desde ahí podremos hacer un gran partido. No es un partido de tres puntos, no es un partido de liga más. Hay que vivirlo y jugarlo de manera especial, nos tenemos que sentir afortunados de vivir y jugar este partido. Y tener la posibilidad de sacarlo adelante. El agradecimiento de todo el mundo, lo feliz que es la gente cuando lo sacamos adelante… eso no tiene precio y son experiencia que te llevas para toda la vida. Con todo el ambiente que va a haber en contra en El Molinón, es un gran escenario para darle una alegría a los nuestros".

Victoria ante el Leganés, ¿da colchón para el derbi?

“Cuando acaba Leganés, cada vez quedan menos partidos. Lo venimos viendo. En los últimos diez partidos, se decide todo. Estando sextos, no podemos pararnos. Hay que ir hacia adelante. Esas victorias generan ilusión y expectación. No habíamos visto el estadio así en todo el año, quitando el derbi. Son aspectos que contagian. No nos queremos parar donde estamos. Queremos seguir viviendo esta alegría y transmitiendo esta ilusión. Nos damos cuenta de que somos fuertes, de que estamos en un buen momento y que haciendo las cosas así podemos ir para arriba".

Entrenamiento en el Tartiere

"Chute de energía para todos. Si la gente no puede ir el sábado imagino que tendrán muchas ganas de darnos un impulso, un abrazo, un grito de ánimo. Muy agradecidos porque todo esto es un contagio continuo y todo suma. Es todo impulso. Contentos de cambiar la dinámica de estos últimos años. Es un objetivo ambicioso pero muy bonito y muy estimulante. El fútbol nos está dando la oportunidad de luchar por algo grande. Tenemos que pelear por ello y luchar por ello. No dejarnos un gramo de nuestra energía en dejar de intentarlo".

¿Tienes claro el sustituto de Costas?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo tengo claro.

¿Qué te dice que hasta la fecha no hayas perdido un derbi?

"Que ojalá puedas decir lo mismo el domingo. Hemos afrontado con gran personalidad los derbis anteriores. Es un partido nuevo, es un momento diferente. Estos partidos, por mucho que los jugáramos los mismos entrenadores y mismas plantillas serían diferentes. Lo de atrás está olvidado. Nos llevamos un pequeño disgusto en la ida de este año y tuvimos opciones de sacarlo. Ahora empezamos de cero e iremos a por el partido. Sabéis tanto o más que yo lo que significa este partido".

¿Podrías reforzar el centro del campo para este partido?

"Es una posibilidad. Podemos jugar como en Lugo, en Cartagena... cualquier variante puede ser".



¿Qué te parece la designación arbitral?

"No me preocupa nada. Confío plenamente en los árbitros. Creo que es un buen arbitro e intentara hacer las cosas lo mejor posible. Se va a encontrar un ambiente duro y fuerte, pero imagino que a él también le gustará arbitrar este partido. Estará muy motivado".

¿Cómo ves al Sporting?

"Imagino que motivados y excitados. Empezaron muy bien el año y luego se les ha ido complicando. Estarán contagiados por su público. Me imagino un rival con muchas ganas de sacar el partido y darle una alegría a su afición. Nada diferente a lo que haríamos nosotros. No me imagino un partido muy abierto. Tenemos que estar preparados para ese escenario".

¿Hay cambios de plantear un partido de Gallego a Martí?

"Han cambiado la manera de afrontar los partidos. Son estilos diferentes y maneras de ver el futbol. El derbi tiene otras connotacionesa nivel motivacional que influyen tanto o más que el técnico o el táctico. El que es capaz de no dejarse llevar por la electricidad, de tener la cabeza fría o superarse en momentos de tanta tensión puede marcar la diferencia. Tenemos jugadores que en los derbis han dado su mejor versión en los derbis. Intentaremos, como el Sporting, dar una buena versión nuestra y sacarlo".

Decisión de la directiva de no asistir a El Molinón

"No sé cómo es todo. Es una pena. Es un poco sinsentido todos estos desencuentros. Sí es un partido de alto riesgo y ha habido altercados, que no los voy a obviar, pero también percibo en este derbi que cada uno defiende su equipo, sus valores, y que también hay una rivalidad sana de pueblos que unos son del Oviedo y otros del Sporting. En el colegio, en las familias, en las parejas... no hay nada más bonito que eso. No poder disfrutar de todo eso juntos con el colorido que significa, con el espíritu y la alegría que significa muchísimo para toda la afición... es una pena. Que no se sea capaz de afrontarlo por otra manera. He escuchado hoy en las noticias que hay 20.000 alemanes que han ido a ver un partido de fútbol. Es un poco sinsentido. Todos tenemos razones, pero alguien tiene que parar y llevarlo de otra manera. Sería lo mejor para todos. Un gran ejemplo".

¿Cómo puede afectar a los jugadores no ver a su gente en El Molinón?

" Les disfrutamos contra el Leganés. Fue un momento eléctrico y brutal. La diferencia entre la Real B y el Leganés fue la comunión con la gente. La diferencia fue más intensidad nuestra por la gente. Gracias a esa comunión con la gente. Aquí he venido en situaciones muy delicadas y siempre han estado. No en el estadio, pero sí en la ciudad, en los bares. Y van a estar después contra el Mirandés muy cerca de nosotros. En ese sentido, afición más cercana y más orgullosa de lo que tiene... no sé si hay muchas".

¿El sustituto de Costas será Tarín?



El sabado lo veis.

¿Qué diferencias ves entre el derbi vasco y el asturiano?

"Tengo la foto en mi retina de que, en el partido de ida, cuando marcaron se levantó mucha gente a celebrar. Está bien para ellos celebrar. Tengo esa foto en mi cabeza. Yo entiendo así los derbis. Cada uno defiende su manera de ver el futbol. Representas a un club que ha defendido mucha gente durante muchos años. Lo ideal sería vivirlo así. Por eso digo que esto hay que reconducirlo antes que pronto".

¿Cómo te sientes a nivel personal en este punto de la temporada?

"Cuando uno gana está más contento. No soy 'salao' ni me pongo a contar chistes. No termino de engañarme ni de venirme arriba porque las cosas vienen bien. Trato de no abstenerme mucho del trabajo diario. El trabajo de un entrenador es tener a la plantilla lo más motivada posible, ser lo más cuidadoso posible y trabajar lo mejor posible cada partido. Es muy difícil dejarse llevar por lo que tiene el futbol. Siempre estás en los extremos. Dejarse llevar por esa vorágine te puede distraer de los objetivos".