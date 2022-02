Ziganda: "Es mérito del Amorebieta que no hayamos estado a gusto, no hemos merecido más"

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, analiza el empate de su equipo en Lezama ante el Amorebieta.

¿Qué le faltó al equipo?

“Hemos jugado ante un rival que está en buen momento y es incómodo. Se está reflejando en resultados y juego. Ya sé que a muchos Amorebieta les suena a recién ascendido, pero hemos visto a Valladolid, Las Palmas, Girona... Hemos empezado bien, pero ellos aprietan, te atosigan. No hemos sido capaces de salir de ese juego. Han demostrado por qué hacen goles. Es mérito del rival que no hayamos estado a gusto. Les doy mérito. Nuestro demérito es que no hemos podido ganar. No hemos merecido más”.

¿Empate pronto?

“Sí, pero queda mucho partido. Los partidos son muy igualados. Es verdad que el que empata después tiene más confianza, pero quedaba mucho. No pudimos salir de esa presión, de ganar las segundas jugadas, de meterlos en su campo. En el segundo tiempo se ha parado todo más, ha sido otro ritmo. No hemos sido capaces de desmontar su sistema defensivo. Ellos saben bien a lo que juegan, están con mucho espíritu”.

Cambiar guión con Pombo

“Con Samu y Borja tenemos dos delanteros, referencias. Pombo tiene otro tipo de condición, tanto física como técnica. Su presión había bajado, pero se repliegan rápido. Con Pombo queríamos engancharnos en las zonas interiores. No hemos podido generar incertidumbre ni acertar. Es lo que tenemos. Queríamos más, pero queda mucho”.

Brugman

“No ha sido fácil para los centrocampistas, más por cómo ha sido el partido y su juego. Cuando teníamos la pelota, no teníamos muchos espacios para jugar. Ellos repliegan bien. Brugman sabemos la calidad que tiene, pero nos ha costado generar juego con él desde atrás. En la línea del resto del equipo”.

Físicamente, ¿cómo está Brugman?

“Está bien. Lleva dos o tres semanas entrenando a medio gas, pero esta semana ha podido entrenarse al ciento por ciento. En ese sentido no hay excusa”.