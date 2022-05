Ziganda: "Si el lunes ganamos, no tendremos que mirar a otros"

Parte de bajas

"En principio, todos bien. Lucas sigue con la recuperación. A ver si puede llegar al último partido de Liga. Los demás, todos bien, con molestias postpartido, pero contamos con todo el mundo"

Semana atípica

"Sí se hace largo. Los que tenemos objetivos definidos lo vivimos con mucha intensidad. Es un pelín raro que llevemos mucho tiempo sin jugar, más largo. También, por otro lado, tenemos más tiempo para entrenar y recuperar. Nos adaptamos".

Saber lo que hicieron rivales, ¿presión?

"No lo sé. Quiero pensar que no. Lo que se hace raro es jugar el lunes. Vas a vivir toda la jornada. No se acaba. Nos queda el lunes. Si hubiéramos jugado el domingo a la tarde, también sabríamos resultados. Tenemos que enfocarnos en nosotros, tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar al Zaragoza".

Zaragoza viene de derrota

"Me espero un equipo que va a dar la cara, va a tratar de competir, con muchas alternativas en la delantera. Uno verá con qué Zaragoza se puede encontrar. Tiene tantas alternativas que hacen que es difícil ver con qué jugadores nos podemos encontrar. Veremos un equipo serio y ordenado. Ha empatado mucho y ha competido en todos los campos. Ha tenido dificultad para hacer goles, pero es un equipo bien organizado. El entrenador ha sabido aguantar esas situaciones y ha sabido llevar los momentos malos que han tenido. Querrán hacer un buen partido y sacarlo adelante".

Partidos de rivales directos

"Prefiero desconectar. No suelo seguirlos en directo. Prefiero hacer otras cosas. Si estoy en casa puedo hacer zapping. Igual me sale la vena de hincha y no puedo controlar el resultado. No puedo hacer nada y prefiero ver otras cosas. El fin de semana tenemos fútbol en todas las esquinas".

El Oviedo, el que menos le tiran a puerta

"No he cambiado nada. Lo podéis ver. La estructura es parecida. Han cambiado nombres. También es verdad que llevamos más tiempo. Vas consiguiendo automatismos, justar. Vas consiguiendo que lo que se trabaja se vaya perfeccionando más. Estamos consiguiendo buenos números defensivos. La defensa es mucho orden, tiene mucho de compromiso, de sacrificio, de disposición. Todo el equipo trabaja. Ayudan a seguir manteniendo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿La plantilla que más casa con su idea?

"Es una plantilla muy completa. Tenemos muchas variantes. El primer año, también. El año pasado sí nos faltaron algunas alternativas. El primer año fue muy completa, pero se fueron muchos jugadores. Era parecida a esta".

A estas alturas de campeonato, ¿repetir rutina?

"A estas alturas, los equipos están muy definidos. No va a haber sorpresas. Estamos teniendo alternativas, tenemos varios cambios. En defensa y en el centro es hombre por hombre. Arriba tenemos alternativas. La dinámica del equipo es regular. No esperemos ningún cambio drástico".

Su futuro

"La primera vez que hablo es ahora, con esta pregunta".

Quedan tres jornadas

"Ahora no. Estamos, sinceramente, centrados en el objetivo. Es tan concreto y tan ilusionante. No podemos perder ni un minuto en otras cosas".

Zaragoza llega salvado

"Quieras o no, para ellos es un alivio. Ya veremos. Para ellos es mejor estar salvados, jugarán más tranquilos. Pero aquí, ningún jugador quiere hacer mal las cosas queriendo. Ningún jugador se presenta sin estar al 100%. Nosotros hemos tenido algo así. Recuerdo Vallecas el año pasado, fuimos salvados, pero pusimos en problemas al Rayo. El Elche nos ganó sufriendo hace dos años. Me imagino así el partido del lunes. Va a ser igualado. Nadie gana fácil. Nos estamos jugando mucho y tenemos que hacer ver eso al contrario".

Otros entrenadores dan cifra para playoff

"Hay que respetar a cada uno. No sé. Me imagino que si haces 70 puntos igual te quedas fuera... es hablar por hablar. Si queréis que hablemos y juguemos a esto... lo único que sé es que a mí me sirve ganar el lunes. Si ganamos, no tenemos que mirar a los otros".

Temporada más cara

"No le doy vueltas. Las cosas son como son. Por algo habremos hecho puntos unos y otros. Igual es que los equipos rivales estamos en buen momento. Tendríamos que hacer cuentas. No sé los puntos que hemos hecho ante los de abajo, si son los mismos que el año pasado o no. Se han hecho más puntos. Hay unos equipos, del noveno al sexto, que el nivel es importante. Estamos siendo equipos completos".