Ziganda: "Hoy todos han estado bien, han disfrutado en el campo"

Valoración del partido

“Un partido bien jugado por nuestra parte, un partido completo. Viene condicionado por su expulsión. Ellos son un gran equipo y no les hemos dejado mostrarse ni que practicaran su juego, ni que viésemos su condición técnica. Hemos estado bien, con balón y sin balón. La expulsión marca el partido y es una gran ventaja para nosotros. No es fácil atacar una defensa que te está esperando. Hemos sabido tener paciencia y velocidad en el último tercio. Contentos por la victoria. Veníamos de unos partidos donde nos estaba faltando reencontrarnos con una buena versión. Es importante de cara a la moral a la confianza, a la afición… Estoy contento por todo”.

El equipo era ambicioso y apretaba arriba

“El día del Eibar y del Almería también. Hay otros partidos donde hemos sido capaces. Hay otras ocasiones donde equipos te golpean, te ganan acciones. Hemos defendido bien, hemos estado concentrados, hemos ganado duelos individuales”.

¿Cuánto necesitaba el equipo un partido así?

“El palo que nos llevamos ante el Huesca te hace daño y esperemos que esto sea al revés. Que seamos capaces de retroalimentarnos, que estamos bien de piernas, de juego, que podemos competir con cualquier rival. Que estando bien, podemos plantar cara. Cuando estás más preciso, el resultado te lleva a tu favor y te parece todo fácil. Cada partido es una historia diferente. El Valladolid venía con unos números increíbles. Era el equipo más en forma y se van con derrota. Intentaremos que nos sirva para bien, pero no hay dos partidos iguales”.

¿Momento clave en la temporada?

“Si nos atenemos a cómo son los partidos en Segunda, todos son igualadísimos. El Lugo no sé cuántos partidos lleva sin perder. Nos tiene que dar igual ante quién juguemos y tenemos que ser un equipo que nos sintamos cómodos y fuertes en las cosas que trabajamos. A partir de ahí, sabemos que hay partidos que no salen tan redondos y hay que saber jugarlos- Empezaremos por el día del Lugo. Es un equipo sólido que empata mucho. Será muy igualado. Tenemos que empezar por Lugo, intentar sumar de tres en tres y no puede haber otro objetivo”.

Javi Mier en lugar de Jimmy. Aportación de Hugo Rama

“He visto a todos muy bien. Daba la sensación de que han disfrutado en el campo. Javi nos podía aportar ante un equipo que acumula gente por dentro, con esa línea de 4-1-4-1, podíamos pararles bien y juntarnos bien. Hemos vuelto a ser un equipo sólido. Javi tiene llegada y Jimmy es más táctico. Por suerte ha acertado. Cuando está bien, es un jugador muy aprovechable. Hugo ha estado bien. Él ha hecho buenos los minutos. Ha trabajado bien y mucho. Ha dado continuidad al equipo con la pelota. Los jugadores que han salido, han sido capaces de darles pausa”.

¿La expulsión pedía otra cosa al partido?

Habíamos puesto a calentar a Pierre, Matheus y Jirka. Cuando estás con uno más, parece que te puede faltar una referencia arriba. Es lo que decimos siempre. Gente que se incorpora desde atrás, que tiene esa condición de sorprender. Depende de las facultades y de las condiciones de cada uno. El arranque de la segunda parte ha sido bueno. Si hubiese sido con el ritmo del primer tiempo, sí habríamos hecho cambios.

¿Recibió una especial presión esta semana?

“Hoy he notado, por mensajes que me llegaban. Durante la semana, no. Hemos estado trabajando bien. Hemos convivido con dos derrotas. El tema es qué hacemos después. Lo hemos hablado y los jugadores han tenido personalidad. Sabemos cómo es esta historia y en un club como el Oviedo en Segunda, presión hay siempre. Si no convivimos con ello, es muy difícil. Tenemos que ser racionales y hacer lo que uno cree. Si uno se deja influenciar, es mala receta”.

Además de ganar, qué necesita el equipo para engancharse

“Hemos tenido opciones de meternos ahí. No acertamos. Ahora estamos ahí, se nos ha ido la sexta plaza, tenemos que ir a Lugo. No hay otro objetivo. Sería bueno, para empezar a ganar en Lugo, que volviésemos a entrenar bien, que tuviéramos claro que todo el mundo apriete, que vayamos con la confianza y con la personalidad con la que el equipo ha salido al campo”.