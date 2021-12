Ziganda hace balance

El técnico del Real Oviedo hace balance de la primera vuelta antes de poner fin al primer tramo de campeonato este domingo en Fuenlabrada.

CÓMO ESTÁ EQUIPO

"Javi sigue igual. Matheus parece que la cosa pinta peor, va a ir para más tiempo para desgracia para todos. Mossa va a probar luego, confiemos en que pueda estar. Brugman pensamos que pueda estar disponible. VIti también está en un momento en el que no está mal y teniendo en cuenta quien es y de dónde viene, ya veremos si tiramos de él o podemos esperar y darle oportunidad a otros jugadores. No tenemos prisas con él".

CAMBIO ENTRENADOR FUENLA

"Tampoco le vamos a dar muchas vueltas. Además de los sistemas y el cambio de entrenador, que le va a dar algo diferente tras una dinámica que no está siendo positiva, seguro le da un aliciente. Es un equipo con bastantes bajas. Está contando con un número de jugadores que son la base, los jugadores marcan el estilo".

¿VER O NO VER AL FUENLABRADA AL CONTAR CON NUEVO TÉCNICO?

"Vemos todo del Fuenla. Conocemos a Pellicer. Ha utilizado el 4-4-2 o el 4-1-4-1. Hay muchas variantes. Nos centramos en el momento de forma y en las características de los jugadores. Conocerlos un poco y darles detalles. Dedicamos una parte del tiempo al contrario, pero la mayor parte, a nosotros. Nos centramos más en lo que vamos a hacer nosotros con el balón".

¿JUGAR CON TRES EN EL CENTRO?

"Tenemos que ver eso. Vamos a ver cómo está Brugman. Vamos a ver qué hacemos con Viti. Ya veremos".

¿QUÉ APORTA SISTEMA DE TRES MEDIOS?

"Lo importante es saber desenvolvernos. Decidir la opción buena en función de los jugadores que tengamos en el campo. Con tres medios tenemos un jugador más en el centro para tener control y jugar más juntos. En el otro caso son cuatro jugadores más ofensivos y es más trabajo para tapar huecos, hay que hacer un esfuerzo extra. Pero con poco es más fácil llegar arriba, emparejas mano a mano con su defensa y en caso de ganar duelos individuales estás a poco de hacer peligro. Nos ha dado rédito. En el 4-3-3 te falta gente arriba, pero tienes control de juego, tienes un más en el medio para cerrar y relacionarte con la pelota. Es importante que la gente del centro del campo se suelte y sea capaz de llegar al ataque. El otro día fuimos capaces de sumar esos interiores. Lo que trabajas son ese tipo de situaciones".

BALANCE PRIMERA VUELTA

"Lo que menos me ha gustado: demasiados partidos en casa que se nos han escapado con el resultado a favor y el partido controlado, donde no estabas a merced del rival. Recuerdo al Lugo, Sporting, Las Palmas… ese tipo de partidos, que alguno te puede pasar. Hay momentos en los que nos ha podido faltar circulación y control de partido.

Lo bueno, ha habido partidos de nivel. En casa y fuera. Muy buenos. Independientemente del resultado. Otra cosa que tiene el equipo es que sale con buena mentalidad. Aunque no tenga buen día, es capaz de no entregarse. Lo pelea siempre. Es difícil que se desmonte. El grupo compite bien. Somos un rival duro para cualquier contrario. Y muy constante. Casi todos los equipos han tenido tres o cuatro días… Nosotros, quitando el Burgos… hemos competido en todos los partidos".

JIMMY

"Contento. Es un jugador al que le ha costado entrar y ahora está disfrutando. Es uno de los capitanes del equipo. Es un jugador que está fuera de toda duda. Contentos por cómo es él.Si ha renovado, estará contento. Satisfechos todos".

A UN PARTIDO DE LA PROMOCIÓN

"Uno no se puede despistar. El estado de ánimo cambia mucho en función de los puntos. Tenemos que ser fríos, pero saber de la importancia del partido. Saber de la intensidad con la que va a jugar el rival. Los partidos en Fuenlabrada son complicados para sacarlos adelante, como pudimos ver el año pasado. Espero un partido parecido. Va a ser competido, aguerrido, como no seamos capaces de igualar su situación… Espero un partido diferente al del domingo pasado. Nos vamos a tener que adaptar a la exigencia del rival"

ONCE SIN GANAR DEL FUENLABRADA

"Me fijo en cómo se han desarrollado los partidos. Qué fortalezas tienen. Hemos visto los últimos partidos en casa. He visto los partidos con Almería, Eibar, Mirandés… Hay que ver cómo son allí los partidos. Igualados. De sacar adelante los partidos a no hacerlo, hay una decisión puntual… como nosotros en otro día en Valladolid. Se nos fue porque no hemos sido determinantes en las áreas".

CARLOS ISAAC

"Las plantillas están para eso, para aprovechar los momentos de cada jugador. Le ha tocado esperar, es cierto, porque mi confianza en Lucas es plena en el lateral. Es un jugador que me gusta por cómo es y cómo entrena, a nivel defensivo es uno de los mejores del equipo. Carlos jugó bien en Ponferrada, tuvo una lesión y luego ha entrado, está dando buen nivel. Mi opinión sobre Lucas no cambia, pero es un buen ejemplo de que aquí nada se ha perdido. El jugador que no se rinde, puede aprovechar las oportunidades. Estoy contento con los dos. Esa competencia va a ser buena para el equipo".

SANGALLI O JIRKA TIENEN OPCIONES

"Si no jugase Viti, jugaría uno de los dos o ambos. Prefiero abrir el abanico porque le das muchas vueltas a todo".