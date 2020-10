Ziganda: "La gente del club me transmite confianza"

Ziganda ha basado su comparecencia de este viernes en el contraste entre el rendimiento del equipo y los resultados conseguidos, que “no están siendo buenos”. “Y vivimos del resultado”, destaca en la previa del partido de este sábado en el campo de la UD Las Palmas (18:15 horas).

El entrenador del Oviedo valora los mensajes que, de forma interna, ha recibido desde el club: “Lo que hablo con ellos, creo, es que sí confían en el trabajo y están dando muestras de serenidad y de apoyo completo a mi persona y al trabajo que estamos haciendo. Sabemos que estamos expuestos a los resultados, no sabemos hasta cuándo dura esa paciencia. Pero nosotros solo pensamos en Las Palmas y luego en el Castellón. La gente del club transmite confianza, que lo sigamos intentando y trabajando, que los resultados se tienen que dar. Se nos está complicando demasiado en situaciones muy puntuales, todos tenemos la sensación de que podemos tener más puntos pero eso hay que refrendarlo”.

“¿El objetivo? El objetivo es hacer un buen equipo, construir un equipo con una plantilla de futuro, de gente de casa, con otros con más experiencia que faciliten esa madurez que necesita todo grupo, para que poco a poco vayamos progresando. Hacer un buen equipo no solo para hoy sino de cara al futuro”, responde Ziganda.

El entrenador se adentra en otra cuestión. ¿Su equipo ha perdido la solidez defensiva? “En los últimos partidos, sí. No tengo ningún problema en reconocerlo. Se habla mucho de solidez defensiva y no veo a los equipos que propongan más que nosotros pero a uno le ponen un estereotipo y es difícil quitárselo. Tenemos muy buenos patrones defensivos, muy buenos automatismos, pero estamos cometiendo errores individuales muy graves que nos penalizan mucho. La temporada anterior prácticamente no cometimos errores y ahora sí nos está costando. Son errores individuales. Pero los automatismos los tenemos. El rendimiento no está siendo malo, pero los resultados sí”.

Ziganda insiste en que “no ha pasado ni un tercio, quedan muchos puntos para ir hacia adelante y superar esta mala racha”. “¿Una final en Las Palmas? No lo afronto como una final, no es todo o nada. A partir de ahí, lo afronto como preparé el partido contra el Cartagena, con mucha ilusión y ganas”, contesta.

El entrenador del Oviedo destaca la actitud de su equipo contra la UD Logroñés: “Fue admirable. Las circunstancias fueron muy dificultosas”. Ziganda se queda con “cómo salió el equipo al campo, cómo se sometió al rival en el '11' contra '11', cómo estuvimos en el primer tiempo. Fue un inicio impresionante”.

Sobre los árbitros, el técnico navarro responde: “Nunca he hablado de los árbitros. Nos tenemos que centrar en lo nuestro. El VAR, en estos momentos, me da la sensación de que nadie sabe a qué atenerse. Y en estas situaciones que son muy muy de azar, de apreciaciones muy personales... no nos está saliendo cara. Pero no es mi terreno, mi terreno es entrenar y proporcionar al equipo las herramientas posibles para poder disputar los partidos y formar el mejor equipo posible. En eso me tengo que centrar. Hay días que son situaciones... muy evidentes. Pero no nos podemos centrar en ello. El otro día, '10' contra '11', nos hicieron dos goles de estrategia que no podemos conceder. Eso es un error nuestro y es en lo que hay que incidir. La moneda está saliendo cruz (con el VAR), y a lo largo del año se compensará. Solo puedo pensar que es suerte o azar”.