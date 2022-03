Ziganda: "Estuvimos lejos de ganar, pero hay posibilidades"

Valoración del partido

"Un partido muy incómodo por nuestra parte. Sabemos de las capacidades del Lugo, que está en buen momento y está bien estructurado en el campo. Es difícil jugar ante ellos. En la primera parte hemos estado espesos con balón, no éramos capaces de combinar, de dar dos o tres pases y ellos tienen capacidad de salir al contraataque. Quitando la ocasión de Lucas, no hemos sido capaces de salir ni de dar sensación de que estábamos en el partido. En el segundo tiempo se empezó un poco mejor, pero el Lugo tiene mucho físico. Nos han hecho gol. Se han replegado, se meten atrás y es difícil. Hemos empatado a base de raza, de ir, con poco orden. A base de amontonar jugadores, hemos sacado un penalti y hemos acertado. Ha sido un final loco, con descontrol. Quizás se nos queda la sensación contraria al partido de ida".

Cambio sistema, Jirka y Hugo Rama

"Los tres centrales habían salido bien en Burgos y en Girona. Sabemos las capacidades del Lugo, con mucha envergadura. Si soltábamos a los laterales, podíamos estar más armados. Jirka y Hugo están entrenando bien. Dotar de cierta novedad, de gente que está con muchas ganas. Buscamos algo diferente, que aportase algo de energía, diferente a la que estábamos teniendo fuera de casa. Es una pena por ellos, no les hemos dado balones en condiciones. No ha salido como deseábamos".

Borja Bastón tras fallar el primer penalti

"Ha tenido personalidad. Está en buen momento, tiene experiencia, está involucrado con el equipo y con el club. De no haber anotado, habría sido una noche muy larga para él. Por suerte para nosotros, ha metido. Tiene experiencia y es capaz de asumir esas situaciones donde tiene que ser frío".

El punto a efectos clasificatorios

"Veremos cómo estamos el domingo por la noche. Tenemos que seguir y darle. Quedan muchos puntos. Tenemos que encadenar victorias. Las diferencias son mínimas. Tenemos que hacer una valoración para afrontar el próximo partido con ilusión. Tenemos que ser muy responsables, conscientes de que queríamos ganar, pero hemos estado lejos. Con posibilidades, porque hay puntos. Confío plenamente en que si somos fuertes en casa, vamos a tener posibilidades hasta el final".

Tres jugadores calentando antes del descanso

"No me gustaba lo que estaba viendo. No, claro que no. Por un lado, dices que estábamos evitando cosas, pero no teníamos fluidez. También es mérito del Lugo. Juegan juntos y aprietan bien. No éramos capaces de conectar con Brugman ni con Hugo. A partir de ahí, no estábamos precisos. Queríamos darle una estructura nueva. Tampoco ha cambiado en exceso. Le doy mérito al rival".

Encajar a balón parado

"Es una asignatura que tenemos pendiente. Estamos encajando más de lo que nos gustaría. Son certeros. Lo habíamos trabajado bien. No lo he visto, pero tampoco hay más historia. Puede haber ciertos desajustes. Tenemos que mejorar. Con que te equivoques una vez, vale para encajar".

Diez jornadas para el final. Porcentaje de playoff

"No sé de porcentajes ni de gaitas. Lo único que sé es que tenemos partido la semana que viene y van a venir a degüello. Intentar sumar y hacer un buen partido. Nos gustaría estar más arriba, si, pero a otros equipos también les gustaría estar donde estamos nosotros. Estamos donde nos estamos mereciendo y al final estaremos donde nos merezcamos".