Ziganda cumple un año en el banquillo del Oviedo

ESCUCHA LAS PRIMERAS PALABRAS DE ZIGANDA A SU LLEGADA A OVIEDO.

"Por supuesto que confío. Si no, ni me planteo venir. Catorce partidos es un mundo". Así se presentó José Ángel Ziganda como entrenador del Real Oviedo hace ahora doce meses. "No vi ni un motivo para no aceptar (la oferta). Soy entrenador, adoro el fútbol y qué mejor sitio que Oviedo", explicó.

El técnico navarro plasmó su idea de juego para sus primeros partidos: "Me gustaría que fuésemos un equipo ordenado, un bloque compacto, que dé sensación de decir: 'aquí hay un rival y hay que hacer muchas cosas para traspasarle'. Sería un buen punto de partida para luego ir haciendo más cosas".