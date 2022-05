Ziganda: "Aunque no tengamos un buen día, el equipo se ha entregado"

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, valora el punto conseguido por los suyos en La Rosaleda. El técnico admite que "el empate es justo, aunque hemos arriesgado para ganar, que es lo que queríamos y hemos metido a mucha gente ofensiva". Además, el navarro reconoce que los malaguistas son un conjunto que en su casa "aprieta mucho y se está jugando mucho".

Para Ziganda, "creo que hemos sido un rival muy duro para el Málaga. Había poco juego y no éramos capaces de progresar y de salir. Somos un equipo muy comprometido, aunque no tengamos buen día con balón, somos capaces de no vencernos. El grupo se deja la piel. No damos un balón por perdido".

Además, el entrenador destacó la figura de Joni Montiel, que nuevamente volvió a revolucionar el encuentro. "Ya sabemos en que momento de forma está Joni, nos lleva a más" y asegura que "la clave para el final de temporada es ganar el lunes, trabajar y preparar el partido ante el Zaragoza con la máxima exigencia, ya que a todo el mundo le cuesta ganar".

Por último, Ziganda ha querido "agradecer a los 100 que han venido, por cómo nos están empujando y animando. Hasta el final haremos todo lo que podamos".