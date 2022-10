Ziganda antes de regresar al Tartiere: "No es un partido más para mí"

José Ángel Ziganda ha comparecido en rueda de prensa antes del partido del miércoles (18:30 horas) en el Carlos Tartiere entre Real Oviedo y Sociedad Deportiva Huesca. El técnico navarro ha recordado su etapa en Oviedo y reconoce que "no será un partido más" para él, para Mossa y para Berto (preparador físico). "Han sido dos años y medio muy intensos y productivos. Disfruté muchísimo y estoy muy agradecido por la estancia que estuve allí".

Vio el empate en La Romareda del Oviedo. "Conozco al entrenador y a los jugadores. La obligación de estar arriba conlleva prisas y las prisas nunca son buenas. Tienen calidad y jugadores con mucho gol".

"Fueron dos años y medio con momentos muy duros y estresantes. Con la clasificación abajo o arriba, fueron muy estresantes y eso une más si cabe. Fue una grandísima experiencia para todos. No he cambiado en dos meses, me conocen bien. Y yo a ellos también, aunque por muchos que nos conozcamos no hay dos partidos iguales".