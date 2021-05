Ziganda asume que "tendrá que venir mucha gente" al Oviedo

El Real Oviedo afronta la última jornada de LaLiga. "Sabemos que es la última semana para muchos. Despidiéndonos, porque tras el viaje a Tenerife la mayoría partirá hacia sus destinos vacacionales. Esperamos hacer un buen partido, que no sea un trámite. Hay que afrontarlo con la mayor seriedad posible; está en juego la clasificación, que para el club también es importante", explica José Ángel Ziganda, que reconoce que no se afronta este encuentro con la presión de jornadas precedentes. El técnico del Oviedo habla de los futbolistas del Vetusta: "Viajarán jugadores del filial, y pueden jugar. De inicio no tengo idea que salgan, pero veremos durante el partido".

Ziganda sabe que la plantilla azul tendrá un gran cambio para el siguiente curso: "Se va mucha gente, hay jugadores cedidos, otros acaban contrato. Se va a quedar un bloque que lleva varios años, y luego está la gente más joven. Pero ya solo por hechos contractuales tiene que venir mucha gente, y que sean importantes y se apoyen en los que ya están aquí".

Sobre su posible renovación, responde: "Como ya hemos hablado anteriormente, cuando haya una decisión final lo comentaremos todos. Los tiempos, y con los hechos sucedidos la semana pasada, todavía se retrasan un poco más. Intentando asentarnos todos, adaptarnos a esta situación que se está dando. Esperemos que lo antes posible el club empiece a funcionar de una manera más regular y consistente".

"El club tiene que tirar hacia adelante, y va a tirar hacia adelante. El palo recibido ha sido tremendo, tremendo. Pero lo más duro es el palo para la familia. Lo que les espera en los próximos meses. Eso es imborrable para ellos. Para nosotros también, pero estamos aquí juntos, nos encanta el fútbol, lo que hacemos, y entre todos tiraremos hacia adelante. Y el club también, porque la vida tiene estos tragos increíbles, que uno no se puede imaginar. Por respeto al club, por el mismo Arnau, que era un tipo que estaba todo el día pensando en el fútbol, miraremos hacia adelante para hacer las cosas lo mejor posible", sostiene Ziganda.

El entrenador del Real Oviedo también responde sobre si el club tiene un plan elaborado para el corto plazo: "Durante el año hablas de muchas cosas. Una idea y un plan hay, un borrador hay, con diferentes posiciones, alternativas, gente que renueva, que no. Eso siempre lo hay. Lo que no hay es nada cerrado. Pero un plan por supuesto que hay, no hay que empezar de cero. Pero para ello se tiene que cerrar todo, tenemos que esperar".