“Los números están ahí y no podemos cerrar los ojos. Estamos más cerca de abajo que de arriba. Llevamos un mes sin ganar y los márgenes son los que son. Solo pienso en ganar en Cartagena y en cortar esta racha”. Así resume José Ángel Ziganda el momento actual del Real Oviedo. El entrenador ha ofrecido este jueves la rueda de prensa previa al próximo partido desde su domicilio tras dar positivo en COVID. El entrenador se encuentra bien: “Permanezco asintomático. Se trata de tener paciencia, cumplir los protocolos que marca Sanidad y esperando a dar negativo lo antes posible”.

Ziganda mantiene el contacto continuo con su equipo: “Estamos adaptándonos a la situación, siguiendo los entrenamientos, teniendo contacto continuo con el cuerpo técnico y con videollamadas con los jugadores; estando lo más cereca posible del equipo y preparando el partido sin ningún tipo de excusa”.

FINAL DEL MERCADO

El técnico del Real Oviedo cuenta, sobre el final del mercado de fichajes, que “no había una necesidad imperiosa ni ninguna urgencia” en el equipo. “Si hubiese habido una oportunidad que consideráramos que nos iba a dar un plus importante en cualquier puesto, pues lo íbamos a valorar. Lo valoramos con Arnau. Decidimos quedarnos quietos, como estamos, y mantener la confianza en la plantilla que tenemos”, apunta. “No me disgusta el número (de jugadores). Es un número bueno e ideal. Tenemos la dificultad de contar con gente del filial de manera más continua por los temas del protocolo. Pero nos hemos quedado con 22 jugadores y todos han participado y han dado nivel”.

“Hemos tenido la incorporación de Borja Valle, un jugador de experiencia que se adapta a varias posiciones de ataque. Y las bajas son jugadores que no estaban participando mucho. Como es normal, tenían la inquietud de encontrar un nuevo equipo. Les agradezco el respeto que han tenido con nosotros y con el equipo, ha sido un lujo estar con ellos, les deseo lo mejor. El comportamiento de Aburjania, Cedric y Rafa (Mujica) ha sido exquisito. Nos han dado una buena calidad de entrenamientos”, añade el preparador navarro, que intuye que esa situación habría cambiado de alargarse en el tiempo. Sobre la negociación con Juanjo Nieto, Ziganda recuerda que es un asunto que lleva la dirección deportiva: “Mi opinión sobre Juanjo se ve todos los domingos, es el que ocupa el lateral derecho”.

EL BALÓN PARADO

Ziganda reconoce que el Oviedo tiene un problema con el balón parado defensivo: “El balón parado tiene una parte importante de concentración, de confianza, de trabajo, de cualidades. Es un compendio de muchas cosas. Es una jugada rápida, y cada uno tiene una responsabilidad individual, y es cierto que no lo estamos solventando de una manera eficaz; nos está penalizando demasiado. El otro día no fue nuestro mejor partido, ni mucho menos, pero el equipo contrario podía aspirar al 0-0, y se lo llevaron. Tenemos que fortalecernos ahí porque si no, se nos complica mucho cada partido”, recuerda.

Sobre la mala racha actual, Ziganda no esconde que “algo tenemos que hacer, porque los resultados no están llegando y el entrenador tiene que buscar fórmulas”. Pero el técnico diferencia entre el último encuentro y los anteriores: “Contra el Mallorca, el Málaga y el Logroñés tuvimos ocasiones clarísimas para llevarnos los partidos. Y el último dia fue el partido más plano, más soso. Tanto con dos delanteros como con uno de referencia y un segundo punta tipo Nahuel, el equipo no se resiente en cuanto al estilo”. Del 'nuevo' Cartagena tiene una buena opinión: “En El Molinón tuvieron el control del partido los 90 minutos y en el segundo tiempo contaron con muchas opciones de sacarlo adelante”.