Ziganda: "Nuestra gente nos transmite que sí se puede; tenemos que coger esa ola"

José Ángel Ziganda ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa de la 'final' por el playoff ante Las Palmas.

Ziganda

"Pierre recibió un golpe en el costado y se le durmió la zona. Perdió la movilidad, no podía correr. Nos gustaría contar con él pero lo vamos a ver ahora. Alguna vez nos hemos llevado sorpresas inesperadas. Lucas sigue igual, justo para llegar. Pienso que no llegará. El resto, bien".

Jugarse mucho

"Jugamos el lunes. El martes estaban tiesos del partido. Comentamos algunas situaciones de partido y de juego. Poco más. No les he visto la cara. Creo que tendrán el mismo gusanillo que yo, vosotros o la afición. Todos sabemos de la trascendencia del partido, la ilusión, la pancarta que nos hemos encontrado. El que salga con las cartas en la mano tendrá la ventaja".

Lleno en el Gran Canaria

"Nos encontramos hace poco un partido parecido, con mucha tensión. El ambiente que había. Así se dio el partido. Diferente rival, diferentes jugadores, diferente ambiente. Puede ser parecida en cuanto a tensión. En ese sentido, tenemos que seguir en la línea en la que estamos".

¿Vale el empate?

"Y si ganamos y la Ponfe no gana, estaríamos. Vamos a pensar lo mejor e ir preparados para todo. Iremos a hacer lo mejor que se pueda. Nos hemos ganado ese derecho. Ellos están ilusionados. Han estado hace poco en Primera División. También tenemos corazoncito y tenemos esa ilusión. Jugamos para ellos. Nuestra gente nos va a empujar aunque no puedan ir. Hemos de dar el máximo".

Balón parado

"Lo trabajamos. Algún día hemos estado más desconectados. También nosotros hacemos goles a balón parado. Se producen muchos goles. Hay desajustes. Puedes hacer cosas así. Tenemos que estar metidos. Te puede dar a favor y te puede quitar en contra. Puede decidir los partidos. No es algo que me preocupe más que otras cosas".

Afición

"He notado más ilusión. La gente no se puede aguantar. Otras veces igual te ven por la calle y no te dicen nada, pero sí. Ahora te dicen algo, de acera a acera. Están muy ilusionados. Igual te viene un chaval o una señora mayor. Se palpa mucho ambiente y también es estimulante. Parece que se recupera un ánimo que, en los dos últimos años, había más controversia. Ahora hay tensión. Hay nervio".

Partido

"Sabemos qué tipo de equipo es Las Palmas. Juegan a un ritmo determinado, con calidad. Pegan un acelerón en el último tercio. Nos van a exigir mucho esfuerzo, mucha concentración. Viera, Jesé, Moleiro, Kirian... Cuando aceleran en el último tercio son muy desequilibrantes. También tenemos nuestras fortalezas y tendremos que saber contrarrestarles".

Situación soñada

"Esperemos que haya mejores. Para que haya mejores, tenemos que ganar el sábado. Podría ser el primer partido de playoff. Podríamos haberlo adelantado. Así me lo tomo. Es el enfoque más realista. De perderlo, se escaparían muchas opciones. De ganarlo, aumentaría mucho. Es un partido de playoff que adelantamos diez días".

Partido más importante

Sí. Es importante llegar, pero hay que jugar. Hay que pensar en este. Es importante porque ya no hay margen. Has tenido que hacer otras cosas, como la racha que llevamos. El décimo está más tranquilo, pero no lo cambio. Esperemos que no sea el más importante de la temporada. Que haya más.

Salida primeros minutos

Suele salir con ritmo, frescura. Se suelen adelantar en el marcador. Con mucho control de juego. Si va mucha gente, saldrán espoleados. Tendremos algo que decir. Tenemos un equipo en el que se puede confiar. Nos estamos superando ante las adversidades y el equipo da la cara siempre.

Presión para Las Palmas

Prefiero jugar en casa que fuera. Son cosas que no puedes cambiar. Jugamos en Las Palmas. Intuimos el ambiente que habrá. Nos tenemos que abstraer. Depende del partido que se dé, se vuelve en contra o a favor.

Menos tiempo de recuperación

Si alguno está cansado, me lo diga. Xxxxxxxxxxx No hay excusa. Solamente la posibilidad de jugar este partido, tiene que superar cualquier molestia, a no ser que te impida jugar.

Ritmo vs Zaragoza

Hubo momentos en los que no nos interesaba, aunque a mí este ritmo me gusta. Que el equipo vaya. Tenemos ritmo, aunque tengamos más o menos acierto. Llevábamos mucho sin encajar en casa y nos entró un poco la prisa por querer pasar el partido antes de tiempo. Son situaciones puntuales. Tampoco le doy más importancia. Le doy más valor al recorrido que estamos llevando. Prefiero pensar que llevamos diez sin perder, que ese momento puntual. Valoro cómo peleábamos, cómo el equipo iba y volvía. Me encantaba el amor propio que demostraron los jugadores.

Jonathan Viera

"Sabemos de su calidad. Es diferencial. Cuando tiene la pelota, todo el mundo mira. Se equivoca poco. Es una de las virtudes que tiene ese equipo. Tiene una calidad superior a la Segunda División. Para ellos es una suerte poder contar con él. Pero ahí estamos los dos equipos. Unos con Viera, pero otros con Brugman, Bastón, Luismi, Viti…".

Será centenario

"Ya hablamos en el 101...".