Ziganda: "El Málaga va a fuego, pero estamos preparados"

Rueda de prensa de José Ángel Ziganda antes de enfrentarse al Málaga el sábado (18:15 horas) en La Rosaleda.

Además de Lucas, ¿alguna baja más para el domingo?

"Esperemos que no, que estén todos bien. Luismi tiene alguna molestia pero esperemos contar con todos quitando a Lucas. El resto, lógicas molestias de estas alturas de temporada. Del partido anterior o de la intnsidad de los entrenamientos".

¿Cómo está Brugman?

"Brugman está en perfectas condiciones para jugar el sábado, sin ninguna molestia".

¿Qué partido esperas en La Rosaleda?

"Espero un partido similar al de El Molinón. 20.000 espectadores, jugándose muchísimo. Sabemos que la llegada del nuevo entrenador les ha insuflado energía y espíritu. Han exigido mucho a Valladolid y Eibar. Tenemos que estar preparados".

Diferencia en casa y fuera

"No especialmente. En casa hemos sido más regulares todo el año. Fuimos capaces de ganar contra el Leganés pero también se nos escapó el día del Lugo. Ganamos al Mirandés pero se nos escapó el derbi. En casa hemos estado por encima de la media. Fuera de casa nos ha costado. No competir, porque competimos siempre, pero sí plasmar lo que queremos. Hemos dado un paso adelante en cuanto a confianza. Hemos hecho algún buen partido fuera, pero no al nivel de los de casa. El hecho de conocernos más, de coger los automatismos, es positivo para que se vean los resultados que se están dando".

¿Se habla de ascenso en el vestuario?

"Hablamos del siguiente partido, de Málaga. No somos ciegos, hay enfrentamientos directos y sabemos lo que supone ganar y mirar así a otras plazas. No hay que mirar atrás, hay que mirar hacia adelante porque es una mirada que transmite confianza. Y aspirar. Luego ya veremos dónde estamos al final de la jornada. Hay que ir a Málaga con toda la seguridad que estamos transmitiendo".

¿Piensas en los puntos que se necesitan para el playoff?

"Ni pienso. Estamos metidos en el día a día. No analizo los puntos que se necesitan para una cosa o para otra. Sinceramente, no nos entretenemos tanto en la clasificación, en mirar más allá del sábado. Es mucho más agradable trabajar en el día a día y dedicar el tiempo que necesita el partido con una mirada de optimismo, sabiendo que hemos ganado seis partidos y esperando en ganar el séptimo. Solo pienso en ganar y hacer las cosas bien, no pienso en puntos. Entiendo que el Oviedo mueve mucho, que el entorno es muy amplio y que hay mucha ilusión, porque lo palpo. De puertas para adentro nos tenemos que centrar en mejorar. Algunos jugadores hicieron el mejor partido de la temporada contra el Mirandés. En eso nos tenemos que centrar".

Muchos jugadores en dinámica de jugar

"Es cuestión de ellos. De madurez, de responsabilidad. El grupo tiene muy buena sintonía, se respetan muchísimo. Les apretamos, les exigimos. Durante el año, los que menos han participado han tenido que tener paciencia. Son momentos duros en la carrera de un futbolista. Esos que no juegan tienen que saber llevarlo con su familia, con sus amigos. No hay sitio para todos. Lo han llevado muy bien y ahora nosotros tenemos que ser lo más justos posibles. Es mérito de todos, pero sobre todo de ellos. Hay gente madura en ese vestuario. Capaces de aguantar y de animar cuando otros están de bajonazo. Y esos futbolistas pueden tener mucha importancia".

¿Estás pendiente del resto de partidos de la jornada?

"No sé cuando juegan los otros. Si juegan antes, veremos el partido. Recuerdo contra el Alcorcón que seguimos el partido en el autobús. Tenemos el foco en lo nuestro y en lo que nos vamos a encontrar. El ruido del resto de partidos no suma".

Sangalli, ¿su mejor partido ante el Mirandés?

"Le vi muy bien. Estoy muy contento por él porque está acostumbrado a jugar todo. Le estaba costando entrar, tener esas sensaciones que él tiene. Es una persona muy madura y consecuente con lo que dice y lo que hace".

¿Cambia el modo en que se enfoca el partido desde Málaga peleando por el descenso?

"Sí que cambia porque, evidentemente, cuando uno se juega la supervivencia de un club como el Oviedo o Málaga, que son ciudades importantes, con tradición futbolística en Primera, se hace duro estar peleando por no bajar a Primera RFEF. Nosotros también nos estamos jugando mucho. Unos pelean la supervivencia y otros peleamos otros objetivos más ilusionantes. Hay que ir a por ellos".

Lo que esá viviendo el Málaga, lo ha vivido también el Oviedo

"Creo que clubes como Oviedo o Málaga no están preparados para pelear por los pusos de abajo; su masa social no esá preparada para eso. YLuego se corrige y se toman decisiones, pero se habla de más de 20.000 espectadores en Málaga, se van a unir. Con este entrenador han cambiado el modelo de juego, van a fuego en todas las acciones, pero nosotros también estamos preparados. Tenemos que amenazarles. En situaciones incómodas para los equipos, los partidos se hacen largos".