Ziganda: "Somos un equipo bastante regular en lo bueno y en lo malo"

José Ángel Ziganda compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación antes del choque ante el Fuenlabrada correspondiente a la jornada 33 en laLiga SmartBank.

Cómo ha ido la semana

"Semana normal, con buenas sesiones de entrenamiento. Ha habido lesiones y malestar de algún jugador. Contamos con todos excepto con Carlos, que ha tenido una contractura, Hugo Rama tampoco estará y tampoco Jirka. El resto, esperemos que estén bien. Ayer entrenaron casi todos y hoy que es una sesión más suave espero que puedan todos. El Fuenlabrada llega ahí abajo y están en situaciones de urgencia. Tenemos que estar prearados, sabemos cómo son ese tipo de situaciones. Nosotros también las vivimos. Nos hemos enfrentado a equipos que nos han planteado partidos muy cerrados y toscos".

¿Podrá jugar el Oviedo más suelto con la permanencia garantizada y a falta de 6 o 7 victorias para el playoff?

"Más suelto que el día del Huesca, Almería, Eibar, Amorebieta, Alcorcón... me conformo con que sea igual de suelto".

Dudas con las alineaciones

"Si hablamos de una manera general, no está cambiando mucho el rendimiento a lo largo del año. Somos un equipo bastante regular en lo bueno y en lo malo. El día de la Real B no, pero ante el Valladolid también fue un buen día. En líneas generales, y trato de ser muy objetivo. Otros más flojos. Y fuera de casa, al contrario. No hemos dado un rendimiento bueno en cuanto a sensaciones, en cuanto a control de partido, aunque habido partido buenos. Eso sí, el equipo es muy noble y cuesta ganarnos. ¿Las alineaciones? Es más la duda y la sensación de uno de que estamos entrenando muy bien que por pensar que no estamos funcionando bien. En casa las sensaciones están siendo buenas. Luego igual sale una castaña de partido, como con la Real B, pero no es lo habitual. Trato de ser justo con el trabajo de los que están trabajando bien".

Gestionar la semana cuando no se gana

"Es una situación que tenemos que convivir con ella. No hay que perder la perspectiva. Nos podemos enganchar a mil historias. Esa sensación de poder jugar en el aniversario del club, de tener una posibilidad de meternos arriba, aunque no dependa de nosotros, pero es real porque podemos terminar la jornada a ocho, a cuatro o a tres puntos. Y en el último caso, a ser profesional. Nos tenemos que ganar que nos paguen a final de mes y cumplir con lo que firmamos. Somos unos auténticos privilegiados porque entrenar un día como hoy aquí o jugar el partido del sábado... es de privilegiados. ¿Cuando no ganas el estado de humor y la energía no es la misma que cuando se gana? Evidentemente. Los jugadores también tienen sus momentos personales, pero el grupo demuestra que va bien. Si no fuera así, hubiera pasado más días lo que pasó en Tenerife, que fue una noche aciaga. El equipo es muy noble y hace lo que puede. Nos están faltando cosas para engancharnos arriba, pero no tengo dudas de este grupo".

¿Se pueden repetir los tres centrales?

"Es una posibilidad jugar con tres centrales, como contra el Valladolid. O de otra manera. Más o menos lo tenemos decidido, el sábado lo veremos".

¿Le pesa al equipo haber dejado escapar puntos que le acercarían al playoff?

"Pesan. Son puntos que hemos dejado escapar o que se han ganado los contrarios. El Girona ha gestionado muy bien ese momento, pasó un momento malo de resultados pero se repuso contra nosotros y contra Las Palmas. Ese equipo con confianza es muy peligroso, pero cada semana cambian mucho las sensaciones y la clasificación. El último paso es lo que más cuesta. Tenemos que aprovechar y estar listos por si los de arriba fallan. Y si no, dar un pasito más adelante en este tramo final. Que no quede porque no lo hayamos intentado de verdad".

El Oviedo, más presión que otros equipos de arriba como la Ponferradina. ¿Beneficia o perjudica?

"Hay muchos clubes que al no tener tanta repercusión social como nosotros o el Zaragoza, están obteniendo réditos cuando no parten como favoritos. El Eibar, el Leganés cuando subieron a Primera o la Ponferradina, que van creciendo peldaño a peldaño. Cuando firmamos por el viedo todos decimos: queremos hacerlo por el estadio, la afición que tiene... y queremos conseguir logros. Sería trampa pensar en que todo sería para bien. Hay que saber convivir con todo, lo bueno y lo malo. Sabemos que si el sábado hacemos un buen partido el respaldo que tendremos será magnífico y es lo que queremos vivir".

El Fuenlabrada de Sandoval

"Son resultados muy igualados, partidos muy cerrados. Cualquier error te penaliza o te favorece. Les han caído muchas cruces pero están creando problemas a los rivales, por ejemplo contra el Zaragoza. Pocas ocasiones pero aprovechar la suya y luego amarrarse al resultado. Me espero a Fuenlabrada que va a apretar mucho porque están jugándose mucho, pero nosotros también. Es el aniversario del club y hay muchas ganas de la gente de animar. Quedan diez partidos y los podemos hacer muy ilusionantes si somos capaces de ir sacándolos".

¿Playoff con el Oviedo?

"Muy pronto para eso. Te lo digo si lo conseguimos al final..."