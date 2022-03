Ziganda: "Sabemos de la trascendencia del partido"

José Ángel Ziganda compareció en rueda de prensa en la previa del choque ante el CD Lugo en el Anxo Carro corespondiente a la jornada 32. Comenzó explicando cómo afrontan el partido en Galicia:

"Con todo el ánimo del mundo. Sabemos que es un partido con una cercanía evidente. los aficionados van al partido con mucho ánimo, sabemos que tendremos su respaldo. Es un viaje señalado en la temporada. Por el momento de la temporada que es, por la afición y para nosotros sabemos de la trascendencia del partido. Venimos de un gran triunfo y a ver si somos capaces de confirmarlo. Lo mismo que tuvimos dos derrotas seguidas, a ver si ahora somos capaces de sumar dos victorias seguidas".

Baja de Luismi, ¿condiciona?

"En función de los jugadores que tenemos adoptamos un plan y una estrategia. Estando Luismi, ya sabéis que podemos variar a lo largo del partido. Es una baja importante. El domingo ha hecho uno de los mejores partidos que ha hecho hasta ahora. Es una pena pero jugará otro en su lugar y lo hará bien; el equipo está en un buen momento físico y mental".

Sistema en el Anxo Carro

"He probado un poco de todo. Muchas veces no lo tengo claro porque hay mucha gente entrenando bien. Hay que decidir entre los que han jugado bien el domingo, los que están entrenando bien... en esta época de la temporada no tengo tan claras las cosas como en otras épocas atrás".

Rival: el Lugo

"Es un equipo que ha ido creciendo a lo largo de la temporada. Un equipo muy bien trabajado. En muy pocas ocasiones pierde el sitio en el campo. Defensivamente siempre hay gente detrás del balón. No permiten contras, no permiten jugar entre líneas. Manejan muy bien la estrategia y tienen buenos jugadores a nivel físico. Es un equipo muy bien trabajado y que ha ido confiando cada vez más en lo que están haciendo".

¿Está el equipo donde te gustaría a estas alturas?

"¿Nos gustaría estar mejor? Sí. ¿A otros equipos como nosotros les gustaría estar donde estamos nosotros? También. Estamos donde estamos. A partir de ahí, comportarnos con una gran responsabilidad cada partido. Ese puntito que puede ser una señal para ir para arriba una vez por todas. Hay tiempo para todo; para tener un buen año, para estropearlo... Tiempo hay, pero no hay que obsesionarse con lo que va a pasar; hay que centrarse en lo que va a pasar esta semana. Ya veremos en abril o mayo por lo que peleamos".

Hugo Rama, ex del Lugo

"No sé si en un tema de conversación se puede hacer un comentario puntual, pero a día de hoy no, la verdad. A base de verlos conoces al rival. Eso no quita para que en un momento dado nos pueda dar un punto, pero no de una manera concreta".

En Lugo comenzó tu etapa en el Oviedo. ¿Es especial?

"No es especial por mí. Es especial porque van a ir 2.000 de los nuestros. Cada partido estamos 'con el gancho', como todos. Cada partido estamos con las 'finales', es lo bonito y estresante que tiene el fútbol. Comentaremos el postpartido y la salida al campo para valorarlos y disfrutar de ellos. No recuerdo specialmente ese debut, tengo otros recuerdos de aquel año que recuerdo con otro espíritu".

Varios jugadores están pidiendo entrar

"Es cierto. Gente que está entrenando bien. No es cosa de entrenar un día bien. Es de día a día. Estoy viendo bien a varios jugadores. Me crean dudas razonables y que son buenas para mí, porque la decisión que tomemos va a ser la buena. Hay una buena competencia y eso redunda en el rendimiento del equipo".

¿Montiel, titular?

"Joni está participando más que en la primera vuelta. Le estamos 'encajonando' en la banda derecha, tenemos también a Viti y más jugadores que están entrenando muy bien como Marco o Jirka. Puede jugar de segunda punta, como Samu o Javi Mier. Estamos contentos con el rendimiento personal y deportivo de Joni. Tiene unas condiciones especiales y si es capaz de vivir el día a día como estos meses va a ser un gran futbolista".

Lateral izquierdo

"No contamos con los dos laterales específicos. Jugó Lucas e hizo un partidazo. Tanto Plata como Plano eran una verdadera piedra de toque. Dio la cara, mantuvo la compostura, les atacó, les contuvo... Ya sabéis que confío mucho en él y sabía que podía hacerlo así de bien o mejor. Pierre ya está bien y Mossa también. Con el que salga, acertaremos".

¿Cómo está Bolaño?

"Ya entrena con el grupo. Si no es esta semana, la que viene estará listo. Si uno entra tiene que estar al 100%, no al 90%. Hugo y Joni salieron media hora el otro día y lo hicieron a fuego".