"Lo ideal sería tener a toda la plantilla pero tenemos que adaptarnos"

Cómo está el equipo

"El equipo ha trabajado bien esta semana. Vamos dando pasos. Cada jugador de los que han llegado están en un momento diferente de la pretemporada. Los que han jugado están bien, que son con los que estamos contando. Sabemos cómo son las pretemporadas: la gente que viene tras lesión, tras COVID, que llegan tarde... la única baja sigue siendo Grippo. Con Luismi aún tenemos dudas".

¿Cambia la preparación tras no ganar los dos primeros dos partidos?

"No cambia para nada. Nos tenemos que adaptar a las incidencias de cada día. Ayer llegó Carlos y llega bien. Ha hecho toda la pretemporada y viene en perfecto estado. Lo único que tiene que hacer es adaptarse al equipo. Con otros fichajes hay que tener más paciencia. Queremos que los nuevos vayan conociendo a los compañeros".

Cambios en el once

"No habrá muchos. Los que están jugando son los que, en mi opinión, están más en forma. Hicieron un buen primer partido".

Cambio en la portería

"No lo valoro en principio. Todos los puestos están abiertos. No soy una persona de hacer cambios drásticos de la noche a la mañana".

Borja Bastón, ¿para ser titular?

"No está para 90 minutos pero podría jugar de inicio. Aún así, tenemos que aprovechar el momento de forma de Obeng. Si jugamos con 2 puntas sería una buena opción".

Luismi

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Viene post-covid y eso son palabras mayores. Hay que respetar unos tiempos. Esta enfermedad afecta a las personas de forma diferente. Le están haciendo pruebas y hasta que no esté totalmente recuperado no va a entrar".

Rendimiento diferente con los fichajes

"Cuando incorporamos jugadores pensamos en hacerlo para tener un equipo más completo. Sí espero que el equipo mantenga el nervio y la energía que tiene. Esperemos que los que llegan nos aporten su mejor versión y adaptarnos entre nosotros".

Once diferente con el paso de las jornadas

"Lo normal es que sí veamos un once diferente. Del primer partido de Liga al décimo siempre cambian jugadores, ya ocuriió el año pasado. Oportunidades va a haber para todos. Lo que tienen que hacer es estar preparador para aprovechar las oportunidades".

Mejorar como locales

"Si queremos optar a puestos más arriba, tenemos que mejorar el rendimiento en casa y fuera. Lo dice la clasificación de la pasada temporada. En el primer partido se vio esa conexión con el público. El equipo también le dio motivos. Pero todos queremos ver al equipo ganar y nos quedamos con ese mal sabor de boca contra el Lugo. Intentaremos darles lo que quieren ver".

Perjudica no tener a toda la plantilla al 100%

"Todos los equipos se resienten si no tienen a todos en forma. Que la plantilla se vaya completando con el paso de las jornadas es algo que me ha pasado en mis dos años aquí. El año que viene creo que no pasará por las decisiones que se están tomando. El primer partido debimos ganarlo y el segundo el Almería fue mejor. Lo ideal es tener a toda la plantilla, pero nos tenemos que adaptar".

Posiciones a reforzar

"Todos los jugadores que sean buenos son interesantes para el entrenador. Por número, en el centro del campo es donde estamos más justos. Están Jimmy y Javi Mier. Álex le queda aún; necesita más tiempo y en otro tipo de contexto para desarrollar su juego. Luismi no sé lo que va a tardar en estar a punto. Es donde más justos estamos".

Comparación con la plantilla del año pasado

"Del primer año nuestro a la segunda temporada cambiaron un montón de jugadores. Este año ya sabemos que se han ido Nahuel, Blanco, Tejera, Carlos... que eran importantes. El tiempo dirá si los que han llegado mejoran lo que había".