ESCUCHA A ZIGANDA ANTES DEL RAYO-OVIEDO.

"Vamos a competir este jueves como se merece el equipo, el club y la competición". Así afronta el Real Oviedo, según José Ángel Ziganda, los últimos tres partidos de la temporada. El técnico confirma que habrá cambios y deja la puerta abierta a que Gabriel Brazao sea el portero titular en alguna de estas tres jornadas.

Sobre su posible renovación, apunta: "Me imagino que nos sentaremos, eso es lo que hablamos. Hablamos en buena sintonía y quedamos en hablar, el mensaje es ese, es más positivo que negativo, pero sin ningún compromiso por ninguna de las dos partes y con plena libertad para tomar decisiones unos y otros".

"No hemos hablado nada desde el partido del Málaga a hoy, y tampoco he recibido propuestas de otros equipos. No es mi estilo, y los representantes saben lo que les he dicho; hay que respetar los tiempos, y el único tiempo que había era salvar al Real Oviedo. A partir de ahí, ya sí que hay que tener las miras más abiertas", sostiene.

"Hay que hablar, la iniciativa es por parte del club, que es la parte principal. A partir de ahí, para llegar a un acuerdo hay que hablar, ver qué idea tiene uno, el otro. Y si las partes tienen ganas, se llega a un acuerdo", explica el entrenador del Oviedo.

Ziganda responde sobre si cree que tiene el apoyo de la afición: "Con la gente que hablo, que me cruzo, sí que respetan el trabajo, la forma de ser, la forma que les representas. Todos queremos que los resultados fueran mejores, pero, como suelo decir a los jugadores, pocas veces en la vida las cosas son como uno quiere. El año se ha dado de esta manera. No todo es negativo. El equipo tiene cosas buenas también, y otras que se pueden mejorar. En esa línea hay que trabajar. El club necesita dar un paso adelante para no sufrir tanto todos los años".