ESCUCHA AL ENTRENADOR DEL REAL OVIEDO.

José Ángel Ziganda analiza la visita al Almería a falta de seis jornadas para el final de la temporada. “Estamos ocho equipos implicados y las distancias son las que son. Cada partido hay menos situaciones para corregir los errores. El margen es muy corto; es importante que mantengamos esa distancia y que dependamos siempre de nosotros”, sostiene.

“Las cosas no son como queríamos pero están así, no vale la pena lamentarse. Lo único que queda es centrarnos en el partido siguiente e intentar sacarlo, y tener una actuación como las que estamos teniendo últimamente fuera de casa”, confía el entrenador del Real Oviedo.

Ziganda también valora la sanción de dos partidos: “Fue un error grave mío. Vuelvo a pedir disculpas a la plantilla, al club. Sigo pensando que no es expulsión pero no tengo que dar pie al árbitro a que se equivoque. Es un grave error del que me arrepiento, tendré que pagar con los partidos de sanción”.