"Tenemos que llegar al final dependiendo de nosotros mismos"

"Nos quedan nueve finales por jugar". Así resume José Ángel Ziganda el momento actual del Real Oviedo, en la previa del partido de este sábado (16:00 horas) contra la Unión Deportiva Las Palmas. "No podemos llegar al final de Liga dependiendo de nadie, tenemos que depender de nosotros", sentencia, a la vez que reconoce que no ha hecho cálculos sobre los puntos necesarios para alcanzar la permanencia.

"No esperábamos hace un mes estar en esta situación, pero aquí nos hemos metido solos, por demérito nuestro. Pero somos conscientes de que el equipo no es fácil de ganar, no somos un equipo blando o no organizado. Tenemos que confiar en las cosas buenas que hemos hecho para sacar adelante esto", asegura el técnico del Oviedo.

Llegado el mes de abril, Ziganda habla del objetivo del equipo: "El foco lo tenemos muy claro: despegarnos de la zona en la que estamos actualmente y depender a final de temporada de nosotros mismos, alejados lo más posible de la zona de abajo. No podemos pensar en otras cosas".

"Nos falta un punto... Cuando no eres capaz (de hacer valer) ese supuesto control que tienes, o esa supuesta superioridad en el juego y al final te pasa algo... Los partidos, con tanta igualdad, se están decantando por detalles, y no estamos finos en esos detalles. El equipo se exprime pero con eso no nos está dando. Tienes la sensación de que otros equipos, con menos, te están ganando, pero cuando se repite es que algo estaremos haciendo mal", explica el entrenador oviedista.

La opción de Javi Cueto

Ziganda responde sobre Javi Cueto, que se entrena desde el martes con el primer equipo: "La presión tiene que ser para los delanteros del primer equipo. Jav es un chaval maduro, con ganas de aprender y está haciendo sus goles, vive para el gol. Está aportando muchísimo en el filial. Con la baja de Viti, nos hace falta sumar elementos; es una opción que está ahí y ya veremos qué decidiremos con él para el sábado".