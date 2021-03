Ziganda confirma varios cambios para visitar al Alcorcón

“Tenemos que buscar los 50 puntos cuanto antes, o acercanos a ello. Y luego se irá viendo”. José Ángel Ziganda valora el objetivo del equipo para los últimos once encuentros de la temporada. Para el martes, en el campo del Alcorcón, avisa: “Va a ser un partido muy duro, sabemos cómo enchufa Anquela a sus equipos, sabemos lo que se están jugando. Tenemos que confiar en esa solidez y esa confianza que transmite el equipo fuera de casa”.

El entrenador del Oviedo responde sobre el estado físico de Arribas y Nahuel: “Arribas esperemos que (esté) bien, no fue nada grave, unas pequeñas molestias musculares. Y Nahuel, ya veremos... Si no está para jugar de inicio, jugará después; y si no, para el sábado. No pensamos que sea mucho”. Ziganda confirma que “habrá rotaciones”: “Me parece un buen momento para gente que veo que se lo gana entrenando y me transmiten confianza. Habrá mas de un cambio mañana”.

El técnico navarro examina las dificultades ofensivas del Oviedo, sobre todo, en el Carlos Tartiere: “La fase ofensiva no depende de un solo jugador. Evidentemente, hay jugadores que están marcado diferencias, como Djuka, Sadiq o Raúl de Tomás. Pero son dos o tres, no hay muchos de ellos. Lo normal es tener jugadores como nosotros, que aporten cosas pero no pasen con facilidad de los diez goles en Segunda”.

“Últimamente no estamos creando tantas ocasiones como en la primera vuelta. Los equipos también juegan, nos conocen, y la finura de los jugadores no está siempre en la máxima expresión. Ahora estamos acertados en estrategia, pero en el juego combinativo en casa nos está faltando capacidad para desmontar los sistemas defensivos. No es excusa, pero si ves los partidos los fines de semana los equipos nos estamos armando mucho, pensando mucho en no equivocarse, y cada vez es más difícil encontrar esos espacios”, añade Ziganda.