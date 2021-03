"Los equipos que suman puntos son los equipos que son consistentes. Se me ocurren el Mallorca o el Sporting. Son sólidos, compactos, están siempre vivos en cada partido, mantienen la seguridad difensiva. Nosotros, por una cosa o por otra, no estamos siendo capaces. No nos podemos agarrar a que concedemos poco... Tuvimos problemas de estrategia y ahora estamos encajando goles desde fuera del área. Es cuestión de trabajar y hacer las cosas mejor, uno no puede escudarse en la mala suerte o en que nos llegan poco. Si pasa... es por algo". José Ángel Ziganda hace autocrítica tras la derrota contra el Leganés. "No estuvimos nada bien", reconoce el entrenador del Real Oviedo.

"El equilibrio son los puntos y, aunque nos gustaría tener más, tenemos los que tenemos. Tengo claro que queda mucho trabajo por hacer, quedan muchos partidos y nada está hecho. El primer día es Mallorca, luego la Ponferradina y luego el Alcorcón. No nos podemos lamentar de si nos faltan cosas o no, hay que trabajar día a día y pensar en el siguiente partido, no nos podemos despistar en ningún aspecto, ni para bien ni para mal. Quedan muchísimas cosas por hacer y muchos puntos por jugar, hay que pelearlos", explica el técnico azul.

MUCHOS JUGADORES ACABAN CONTRATO

"Es fútbol y me imagino que no seremos el único equipo que esté así; hay que convivir con ello. (Los jugadores) son gente maja y que sienten el club, lo demuestran a diario. Son situaciones particulares que, quieras o no, siempre desgastan. Es humano pensar en cosas más allá del terreno de juego, que piensen en su futuro. Pero son personas centradas que en el día a día transmiten que están con el equipo. Confiamos en ellos porque el comportamiento que han tenido hasta ahora es ejemplar", responde Ziganda.