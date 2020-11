Ziganda: "Conozco a Iván Martínez, le entrené en Osasuna Promesas"

"El equipo tiene chispa, frescura, nervio, compromiso. Está muy disponible a la hora de hacer esfuerzos y ayudarse unos a otros. Se vio en el partido anterior". Así valora José Ángel Ziganda a su equipo tras las dos últimas victorias.

El entrenador del Oviedo ha desvelado que conoce a Iván Martínez, el nuevo técnico del Zaragoza: "Le entrené en Osasuna Promesas. No sabemos el planteamiento que harán, pero tenemos que estar preparados para cualquier estructura que nos presenten. Pero no nos tiene que cambiar en exceso. Serán pequeños matices a corregir, no nos tiene que cambiar".

Ziganda explica que el delantero Rodri Ríos no entrará de momento en la convocatoria. "Rodri todavía no está, está haciendo cosas pero con precaución, teniendo cuidado con los choques", cuenta el entrenador.

"Tras estas dos victorias no podemos relajarnos, sabemos el camino que tenemos, no sabemos dónde vamos a acabar, pero dónde vamos a acabar depende de nosotros, de conseguir una mejora día a día para que crezcamos sin parar", asegura Ziganda. "Estos dos partidos se nos han dado bien, indican la línea en la que queremos seguir, pero esto hay que refrendarlo durante ocho o diez meses y con más actuaciones de este tipo".