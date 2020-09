Ziganda: "La plantilla está hecha, ahora hay que hacer un equipo sólido"

José Ángel Ziganda despeja la duda sobre el sistema de juego para enfrentarse este domingo al Espanyol en el Carlos Tartiere (18:15 horas). "No creo que empleemos el 4-4-2. Todavía no veo a los delanteros preparados y hay que guardarse gente en el banquillo. (Aburjania y Leschuk) son dos jugadores que han empezado esta semana a entrenar con nosotros. El domingo sabremos si entran en la convocatoria, también hay temas burocráticos de por medio. Para ellos es todo nuevo, un estilo nuevo, unos compañeros nuevos y no conocen la dinámica. A ver si pueden ir convocados, pero de inicio no lo veo fácil. Nos tenemos que guardar balas en el banquillo por si hace falta, pero decidiremos el domingo", explica.

El técnico del Oviedo responde sobre una posible titularidad de Nahuel Leiva: "Me gustó su actitud. Se le vio con ese punto diferente en los tres entrenamientos que hizo. No está para 90 minutos, tenemos que pensar cómo podemos aprovecharle mejor".

"La plantilla está cerrada en principio, pero el plazo no. Si se produjese alguna baja significativa a nivel deportivo, si hubiera alguna baja y se pudiese incorporar algo para mejorar claramente, yo no le haría ascos. La plantilla está hecha, pero falta por hacer el equipo, y tenemos que hacer uno muy fuerte, sólido. No es el equipo del año pasado y tenemos mucho margen para trabajar. Nuestro objetivo es hacer un equipo fuerte y sólido que compita los partidos y que pueda tener opciones serias de ganarlos. Queremos ser un equipo reconocible y que la gente que nos vea se identifique con nosotros. Estamos empezando, nos queda muchísimo, porque tenemos jugadores importantes que todavía no están al 100%. Necesitamos encontrar todos ese punto físico y mental para poder dar nuestro máximo nivel. Y a ver a dónde llegamos", contesta Ziganda sobre la plantilla. Y remarca: "Si vemos algo que mejore lo que tenemos estaría encantado, pero también entiendo las cosas que me explican respecto al límite salarial".

Ziganda también analiza la salida de Edu Cortina: "Es un chaval ejemplar. Es un lujo tenerle para el equipo y es de esas personas que merecen saber su situación con la mayor concreción posible y, a partir de ahí, que se tomen decisiones. Su cuerpo le pide jugar y si encuentra un equipo que le dé esa opción, creo que le debemos respetar y ayudar. Para nosotros es un lujo tenerle porque, juegue o no, entrena como el mejor. Su actitud es increíble, y cuando hablamos de plantillas y de equipos eso es lo que es Edu: un jugador de equipo. Personalmente, es un chaval con mucha preparación. Es un lujo, perderemos a un gran tipo, un jugador del Oviedo, de equipo, pero no pueden jugar todos y tiene su ambición de poder hacerlo".

Por último, el entrenador navarro valora el trabajo de la dirección deportiva durante este verano: "Me olvido de notas. Se han sustituido los nombres que se han ido con la intención y la idea de que nos aporten. Ahora está en nuestras manos ponerles todos los medios posibles para que crezcan y alcancen el nivel que queremos todos y seamos ese equipo que queremos ser. A final de temporada veremos. Se ha trabajado mucho y todo con una idea clara del perfil que queríamos".