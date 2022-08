Zarfino: "El Molinón es espectacular; fútbol en estado puro"

Gio Zargino compareció en la sala de prensa de Mareo tras el empate ante el Burgos y a cuatro días de visitar a la Ponferradina en El Toralín en el partido correspondiente a la jornada 4 en LaLiga SamartBank.

¿Cómo os estáis encontrando?

"Muy bien, nos encontramos muy bien como equipo. Más allá de una victoria y dos empates, uno siempre quiere ganar. Vamos invictos y eso es importante".

¿Cómo habéis vivido el apoyo de la afición?

"Espectacular, increíble. Es fútbol en estado puro. Juegas con las ganas que tiene la gente. Cómo te apoyan, cómo te alientan... Estoy muy contento de formar parte de esto. En el día a día a veces no valoras lo que hay, pero cuando llega el fin de semana es muy bonito".

Frustración con el árbitro.

"Con las pulsaciones a mil, a veces no te controlas. Pedimos de más a los árbitros. No me gusta mucho entrar en detalles con los árbitros. Si haces goles y terminas ganando, te olvidas de los árbitros. Por momentos estábamos muy calientes, pero lo tratamos de llevar de la mejor manera".

¿Cómo habéis recibido a Bamba?

"Desde que llegó, bien. Lo hemos recibido de la mejor manera. Esperemos que se acople al grupo, haremos lo posible para que se acople".

¿Cómo manejasteis la frustración contra el Burgos?

"Al final, no solo hay que ganar en El Molinón. Fuera también tenemos que ganar, somos el Sporting. Uno siempre quiere llevarse la victoria. Contra equipos como el Burgos es difícil poder entrar. Tuvimos ocasiones y disparamos mucho a puerta, pero el equipo estuvo bien defensivamente. Contra el Andorra entraron todas y esta vez no entraron".

Nuevo desplazamiento de La Mareona hacia El Toralín.

"Contra el Mirandés parecía que jugábamos de locales. Se siente, es algo que te motiva mucho. Agradecer a la gente porque el apoyo es muy bueno para nosotros".

¿Teméis que muchos equipos se cierren en El Molinón?

"Nos vamos a encontrar con equipos así. Si afrontamos los partidos que vengan como contra el Burgos, llegarán las victorias".

¿Cómo te estás sintiendo a nivel personal?

"Muy pero muy bien. Cumplo defensiva y ofensivamente. Creo que estoy aportando para el equipo lo que me pide Abelardo. Trato de hacer lo mejor que sé para ayudar al equipo".

Césped de El Molinón. ¿Preocupa?

"Los compañeros nos dicen que ha estado mejor. En el medio te bota un poco más el balón, pero no hay que buscar excusas. El campo está igual para los dos. Se va a mejorar, ya nos lo han dicho, por eso no estamos entrenando. Se nota una mejora y acabará bien pronto".