La vuelta de Nacho Méndez, Villalba a "intentar convencer al míster" y la ambición de Carrillo

El Sporting ya ha echado a rodar y los primeros nombres propios empiezan a ganar peso con el paso de los días. Fran Villalba, tras volver de la cesión en la que estuvo en el Málaga y después de lo abrupto de su salida, parece arrojar luz en el ataque del Sporting. Nacho Méndez, ya recuperado de la lesión, busca ser importante para Ramírez en esta nueva campaña. Y Jordan Carrillo, apuesta de Orlegi, quiere dar el salto de consolidarse en Europa después de una primera temporada discreta en Gijón. Los tres han participado en el primer partido amistoso ante Santos Laguna y afrontan con ambición la pretemporada.

Villaba arrancó asociándose con Djuka. Después de que el delantero montenegrino ya reconociera hace unos días que le gusta jugar con Villalba, el jugador valenciano también valora la conexión de manera positiva: "Me he sentido muy cómodo. Con Djuka me entiendo muy bien y se ha visto en la jugada del gol". Lo que busca Villalba, mientras van avanzando las semanas es aclarar su futuro y ser una pieza importante para el técnico: "Desde que estoy aquí, Ramírez me ha ayudado bastante. He hablado con él un par de veces y es un míster que va de frente y lo dice todo. Y a mí eso me gusta. No es momento tampoco de reivindicarme, vengo a Gijón y tengo que hacerlo lo mejor posible para intentar convencer al míster y poder jugar. Vengo con muchas ganas e ilusión. Se ha notado en este primer partido y espero que siga así durante toda la pretemporada".

Un jugador que ha vuelto a gozar de minutos y que quiere ganarse la confianza de Ramírez de cara a la temporada es Nacho Méndez, que disputó media hora de partido: "Es lo que habíamos hablado con el servicio médico. 30 minutos que tuvieran más importancia para el aspecto mental, que no pasara nada, meter la pierna con seguridad... Con seguridad, con confianza. Después de todo lo pasado, era lo más importante. Me voy muy contento".

Y el que jugó en casa, en su país natal, fue Jordan Carrillo. El mexicano quiere asentarse en el fútbol europeo y que eso le abra las puertas de la selección absoluta de cara al Mundial de 2026 que se disputará entre México, Canadá y EEUU: "Siempre lo he querido y siempre lo tengo en mente. Este año voy a hacer todo lo posible para sacar mi mejor versión y poder tener una oportunidad en la absoluta. Quiero hacer una temporada muy buena en el Sporting. Quiero ayudar y subir a Primera con el Sporting".