“La vuelta de los aficionados al campo es la mejor noticia”

Con el objetivo de alcanzar los 20.000 abonados, el Sporting ha presentado la campaña de la temporada en la que el público regresará a El Molinón. Con un spot representando la fuerza de la afición, el vicepresidente del club rojiblanco, Javier Martínez, asegura que “la mejor noticia que podemos ofrecer es la vuelta de los espectadores al estadio”.

Para Martínez, “este retorno es un aliciente muy importante para los futbolistas, quizás sea el revulsivo que nos faltó el año pasado. Era muy triste ver un estadio vacío y sin público. Los echamos de menos”.

Los abonados podrán acogerse a tres formas de renovación, que pasan desde la devolución íntegra a la compensación de un 50% del abono de la pasada temporada en la presente campaña y otro 50% en la temporada siguiente.

Además, advierte de la importancia que también tendrá esta campaña de socios en las arcas del club. “Seguro de que conseguiremos una campaña excelente y que nos lleve a conseguir los objetivos en nuestro presupuesto dentro de la partida de campaña de abonados”. En la misma línea incide el responsable de Relaciones Institucionales del club, Joaquín Alonso. “En situaciones tan difíciles como la del año pasado, esto ocurrió. Cuando hablamos de esa masa social, estamos hablando de que hace dos años éramos el segundo equipo con más abonados de la categoría. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para volver a esos números”, reconoce. Alonso hace un llamamiento a los seguidores. “Yo creo que tenemos que ir a esa opción A, siempre que se pueda significa ir consolidando esos esfuerzos que hace el club para mantener deportiva y económicamente el potencial que nos ayude a conseguir esos objetivos”.

En cuanto al objetivo deportivo, Martínez hizo balance de la pasada temporada. “No nos puede dejar satisfechos, ha sido buena, pero el grado de exigencia de este club nos hace pensar en la siguiente, para volver a pelear por los objetivos que este club no debe despreciar, estar en los puestos altos de la tabla para pelear por el ascenso y el retorno a Primera División”, reconoce.

Al término de la presentación de la campaña de abonados, el vicepresidente también respondió a varias preguntas.

CIFRA DE ABONADOS DE LA PASADA TEMPORADA

En torno a los 16.100 abonados. El objetivo es ambicioso. Creemos que con las medidas del acceso al estadio que han mejorado, la gente se animará más. Me gustaría llegar a los 20.000 abonados. El objetivo es, en dos años, tener la masa social que perdimos durante la pandemia.

CONDICIONANTES DE LA CAMPAÑA PASADA EN CUANTO A DEVOLUCIONES

Los acuerdos de la temporada pasada se mantienen en esta. Se suma a lo que existe este año. No quitaremos el privilegio al socio de lo ya acordado.

VUELTA DEL PÚBLICO A LOS ESTADIOS

Estas cifras varían de un día a otro. El presidente de LaLiga era optimista y pensaba en conseguir en torno al 70%. A veces las cifras bailan, pero estamos pensando en ese porcentaje de acceso al estadio, con ello cubriríamos casi todo el número de socios. No depende de nosotros y siempre se delega en las decisiones del Principado, que nos permitirá un porcentaje de acceso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

PLANIFICACIÓN PLANTILLA

El mercado está muy parado. El fútbol de Primera y Segunda está detenido. Estamos a la expectativa. La opción de salida de Djuka está encima de la mesa, nadie la oculta. No va a salir de cualquier forma del club. Si vamos a perder a un jugador de la categoría de Djuka, será por una cantidad que nos permita cubrir su puesto y otras posiciones. Si no llega una propuesta interesante para el club, no saldrá.

NECESIDAD INGRESOS QUE TIENE EL CLUB

El club viene de una situación económica complicada de la temporada pasada. Si queremos tener un presupuesto ambicioso, con devolución de abonos, la situación económica nos da una prioridad de encontrar recursos. Una de ellas es con el traspaso de algún jugador, pero eso no quiere decir que vayamos a regalar futbolistas. Hablar de cantidades es complicado.

¿ HAY AVANCES EN REFUERZOS?

Qué más nos gustaría que confirmar la continuidad de futbolistas o la llegada de jugadores que devuelvan la ilusión. La campaña de abonados tiene que venir ya. Los jugadores tendrán que venir cuando tengamos recursos y los podamos inscribir. Tenemos que tener calma. Todos los años al mercado le cuesta arrancar. El Sporting va a esperar las mejores opciones. Llegarán futbolistas y probablemente haya alguna salida. Los tiempos los marca el mercado.

SITUACIÓN MANU GARCÍA

Nuestra prioridad es que se quede. La realidad del mercado es que tendrá alternativas. Los contratos son para cumplirlos y el jugador tiene unos condicionantes que le puede permitir una salida a cambio de una ampliación. Está en las propuestas que el jugador tenga. Estaríamos encantados de que siguiera. Ya se hizo un esfuerzo para la adquisición del futbolista. Nuestra intención es que se quede.