"Voy a ser más pesado que una gotera"

Sus palabras del lunes han conseguido situar en la agenda pública la necesidad de un pabellón. “Me han llamado Alfredo Canteli (PP) e Ignacio Cuesta (Ciudadanos); he leído lo que dijo Somos; escuché a Iván Álvarez (IU) en COPE. También vi que en el programa del PSOE venía lo de hacer un pabellón”. Fernando Villabella, presidente del Oviedo Baloncesto, está satisfecho con su intervención de inicios de semana: “Era el momento oportuno para hacer ese llamamiento. Fue correcto, educado, no traté de repartir medallas a unos ni castigos a otros. No estoy diciendo quién ha sido bueno y quién malo. No miro al pasado, miro al futuro. Solo pido que se tomen en serio la construcción de una nueva instalación para el Oviedo Baloncesto. Pongámonos a trabajar en serio. Era un mensaje para el próximo alcalde de Oviedo: ¡tómatelo en serio, hay que construir un nuevo pabellón!”.

Villabella asegura estar “muy contento” con su intervención. “El mensaje caló. Ahora hay que esperar que dé sus frutos. Y que tras el 26 de mayo podamos decir (a quien gane las elecciones): ahora es el momento de cumplir”, adelanta el dirigente de baloncesto. “Cuando el nuevo alcalde tome posesión, una de las primeras peticiones de entrevista va a ser la del Oviedo Baloncesto”. El pasado lunes, Villabella pronunció una frase que ahora se entiende mejor: “Los que pudieron no quisieron y los que quisieron no pudieron”. En su entrevista en Deportes COPE Asturias, el presidente de la entidad ovetense profundiza en esa idea: “Si hoy lees La Nueva España, hay un ejemplo claro de quiénes quisieron y no pudieron en el actual equipo de Gobierno”. Villabella se refiere a los intentos sin éxito emprendidos por Somos.

El Liberbank Oviedo insiste en los beneficios que tendría para la ciudad. “Mi cantera es la mayor de Asturias. Que nos vayamos de Pumarín y de otros pabellones en los que estamos ahora, va a beneficiar a todo el mundo por las horas que van a quedar libres. Y valdrá también para conciertos. Es una instalación para la ciudad. Y yo también soy la ciudad, el Oviedo Baloncesto es la ciudad”, clama Villabella.

“Si hace 13 ó 18 años se hacían pabellones en 5 ó 3 meses, con perdón, ¿qué cojones estamos haciendo?”, se pregunta el presidente con ciertas dosis de indignación. “No pido que lo construyan en un mes, estoy pidiendo que lo construyan. ¿Optimista? Lo que voy a ser es más pesado que una gotera”.