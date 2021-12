"Hay que cambiar esto lo antes posible. Pensando ya en el viernes para intentar ganar". Eran las primeras palabras de Fran Villalba tras recibir el premio a mejor jugador del mes de noviembre en el Sporting.

Nivel personal y cómo ve al entrenador

"Me encuentro bien y el míster también. Entre él y nosotros tenemos que ganar y cambiar todo esto".

Qué se habla en el vestuario

"Desde fuera vi al equipo sin esa confianza. Hay que recuperar esa confianza del principio de temporada: jugar con alegría y ser protagonistas. Los jugadores de arriba tenemos que dar un paso delante y marcar goles que es lo que nos está faltando".

Confianza en Gallego

"Yo voy a muerte con el míster, no es problema mío. En mi mente está en ganar el partido, no en cambiar de entrenador porque no está en mi mano".

Falta de confianza en los jugadores

"Hemos hecho partidos buenos aún perdiendo pero ahora no estamos siendo lo que queremos. Hay gente muy buena en este equipo y hay que demostrarlo. Lo del viernes es una prueba ante un rival directo; si ganamos los pasamos. Vamos a hacerlo y vamos a conseguirlo"

¿Miedo al descenso?

"Hace dos meses podíamos ascender directos y ahora podemos bajar... yo no lo veo así. Es una Liga muy igualada. Puedes terminar la primera vuelta mal y empezar la segunda bien que te metes arriba. La dificultad en esta competición es ganar dos partidos seguidos que te meten ahí arriba".

Trabajar entre rumores

"La confianza se devuelve confiando en nosotros mismos. Tenemos que creernos que somos muy buenos porque hay gente muy buena en este equipo; eso nos está mermando un poco. Los rumores son cosas de fuera que no tienen que interferir para nada, lo nuestro se queda dentro. Hay que intentar