Viti sobre su renovación: "El club ya ha contactado con mis agentes; estoy feliz aquí"

El Real Oviedo descuenta las horas para su siguiente compromiso liguero. Los azules, reforzados en la moral tras la victoria ante el Levante UD, viajan este sábado hasta tierras manchegas para enfrentarse al Albacete Balompié (16:15 horas) en el Carlos Belmonte.

Luis Carrión podrá contar con casi todos sus efectivos para esta jornada 30 en LaLiga Hypermotion. Cuenta con las bajas, ya conocidas, de Camarasa, Costas, Tarin y Mario Hernández. El resto, todos disponibles para el técnico catalán, incluido Abel Bretones que controló la carga en la sesión del miércoles.





Copa del Rey juvenil y rueda de prensa de Viti

Este jueves, la noticia en el Real Oviedo es la Final Four de la Copa del Rey juvenil, que se disputa en el Carlos Tartiere con el conjunto carbayón como anfitrión. Los azules se medirán al Espanyol en la segunda semifinal (20:00 horas). La primera 'semi' enfrentarlá al Badalona y al Mallorca.

Viti Rozada, canterano del Oviedo, ha enviado un mensaje de ánimo al equipo juvenil y ha hablado de la actualidad, tanto a nivel colectivo como personal, en sala de prensa.





Tú también viviste un gran éxito como juvenil. "Éxito entre comillas (risas). Nada que ver con lo que están haciendo ellos. Desde dentro lo vives de forma especial, desde dentro no te das cuenta de la historia que estás haciendo. Para todos nosotros es un orgullo enorme".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Levantarse de los golpes. "Es una virtud del equipo. Todos los partidos que jugamos vamos a por la victoria y se refleja en los partidos".

Pelea por el ascenso. "Ojalá sea así, pero vamos con pies de plomo. Afrontamos cada partido con la intención de ganarlo. Tenemos por delante un reto especial y habrá que mejorar muchas cosas".

Malos números fuera de casa. "Sin duda. Tenemos un gran déficit fuera de casa. En esta categoría se refleja que a todos nos cuesta ganar fuera de casa".

El Albacete, necesitado. "Están en una posición complicada, pero no nos engañamos porque tienen una gran plantilla. Gran parte de esa plantilla está jugando playoff. Les tenemos un gran respeto".

Riki. "Jugué con él desde cadetes en categorías inferiores. Es un gran jugador y me alegro mucho por él".

El equipo está bien. "Lo de las segundas partes va por la plantilla que tenemos. Tenemos una gran plantilla, con mucha calidad. Entre el que entre lo hace al mismo nivel o incluso mejor que el que estaba".

Posición como lateral. "He mejorado en varias facetas. Cuando empiezas estás verde, por ejemplo, defensivamente. Tácticamente también me costaban las vigilancias. Con el tiempo lo vas mejorando, me voy encontrando más a gusto".

Vertiente ofensiva. "Al míster le gusta que esté alto, no me cambia mucho ahí como extremo. Cuando sube Abel necesito tener más vigilancias, ahí me cambia un poco".

Trabajo para no lesionarse. "No me gusta hablar de esto porque luego siempre pasa algo. Lo que veis es el partido, pero durante la semana hay mucho trabajo que no se ve".

Mejor las segundas partes que las primeras. "Es difícil valorar eso. Hay situaciones de los partidos que son clave. La primera parte contra el Levante no fue mala, pero te meten un gol y la sensación es mala. Fuera de casa nos falta sentirnos más a gusto, como lo estamos en el Tartiere. Estamos concienciados de cambiar eso".

Consejo al juvenil. "Consejos puedo dar pocos, la verdad. Lo único que les puedo decir es que disfruten del momento. Una vez aquí, estar donde están ya es una victoria. Seguro que va mucha gente y estamos animando a los chavales. Ojalá puedan pasar de ronda y llegar al domingo".

¿Te ha dicho Carrión que te ve más como lateral? "El míster no me ha dicho que me ve más como lateral, pero entrenando me encuentro muy bien. En los partidos también estoy bien, al servicio del equipo. Los últimos partidos he estado ahí, me encuentro muy cómodo".

¿Temporada con más confianza? "Puede ser. Me estoy encontrando física y mentalmente muy bien. El míster le da mucha importancia a lo mental. Ojalá podamos conseguir algo bonito en lo grupal".

Qué espera del Albacete. "Es complicado hacerles daño a estos equipos en casa. Nos vamos a encontrar a un equipo que cambie de alineación por las bajas. Nos va a costar encontrar huecos".

Renovación. "En eso pienso poco. Esta es mi casa, estoy feliz aquí. El club ya ha contactado con mis agentes, pero yo me centro en lo deportivo y en este tramo final de liga porque tenemos un reto muy especial".

Consejos de Lucas como lateral. "Lucas es de pocas palabras (risas), pero intenta darme algún consejo. Cuando participas menos intentas aportar más desde fuera: sumar a los entrenamientos, compatir. Esta plantilla lo hace siempre. Lucas es un jugador muy especial, con muchas virtudes, me está apoyando".

Santi Cazorla. "Es un orgullo. Hasta que no está aquí no te lo crees que estás jugando al lado de Santi Cazorla. Nadie dudaba de la calidad, pero lo que no veis día a día son las bromas que hace, siempre sumando... No lleva el brazalete en el campo, pero es un gran capitán".