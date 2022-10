Viti: "Otros años costaba algo menos hacer goles. Este año nos está costando algo más"

El Real Oviedo afronta una semana complicada, tras una nueva derrota en casa. Los azules no encuentran los resultados ni las sensaciones, y buscarán en La Romareda el punto de inflexión para empezar a acumular buenos resultados. Este miércoles la plantilla ha retornado al trabajo en El Requexón. Viti Rozada, un hombre que está siendo importante en los planes de Bolo ha hablado en sala de prensa de la crisis de juego y resultados de los azules.

El arranque de una nueva semana comienza con la digestión del mal resultado por parte de la plantilla: “Estamos fastidiados. Durante el día miraremos los errores del otro día para que no se vuelvan a repetir. Ya pensando en el partido, a ver si ganamos, que ya hay ganas".

En cuanto al juego ofensivo, Viti reconoce que el equipo no está dando con la tecla: “El otro día gozamos de alguna ocasión y algún centro, pero en comparación con el año pasado que llegábamos media y sacábamos provecho de ella, este año nos está costando mucho más y se está viendo reflejado en el resultado". Reconocía el extremo es la dificultad para hacer gol estas primeras jornadas: “Está costando generar goles. Otros años costaba algo menos, pero este año nos está costando algo más. El otro día gozamos de alguna ocasión, algún centro... Hacemos mucho juego por banda. Cuando no metes y el equipo rival te mete por ejemplo a balón parado, es un hándicap”.

El mensaje ambicioso trasladado desde el primer día pesa en la plantilla según Bolo. Viti no quiere hablar de si esos objetivos están en mente: "No me gusta hablar de expectativas. Lo mejor es ir día a día a ver hasta dónde ponemos llegar, pero sin ponernos un objetivo muy a largo plazo. Hay que trabajar diariamente y competir cada fin de semana. El tiempo dirá".

Viti afirma no sentir esa presión que puede sentir la plantilla: “Sinceramente yo no noto presión. Puedo hablar por mí. Intento jugar cada partido igual. El extremo tiene que atreverse a hacer cosas diferentes Y siempre lo intento. En otras posiciones igual tienes que jugar más fácil, pero en mi posición te tienes que atrever. No creo que sea falta de confianza. Cada uno tiene total confianza en sí mismo. Si no confías tú en ti mismo no sé quién va a confiar”.

No cree que esa falta de confianza esté mermando a la plantilla: “Cuando no salen las cosas a veces te entran más dudas o cometes algún error. Pero creo que al final todos nos equivocamos a lo largo del año. Un futbolista se equivoca mucho. Pero sí los errores los camuflas de la mejor manera y aprovechas al máximo los aciertos, en fin de semana se verá todo reflejado”.

Sí que nota Viti ciertas dudas en alguna ocasión, aunque confía en el equipo y en los jugadores: “Perdidos no. Igual cuando el equipo intenta sacar el balón y ve que no salen las cosas puede entrarte la duda. O cuando intento meterme dentro y controlar un balón y se escapa puede afectar a tu confianza. Pero cada uno tiene claro lo que tiene que hacer. Aunque hasta ahora no están saliendo las cosas. Tarde o temprano van a salir las cosas y vamos a tirar para arriba. Hay buen equipo y buen entrenador”

El Tartiere mostró su parecer durante la derrota ante el Cartagena, algo que Viti comprende: “El cabreo de la gente es normal. ven que su equipo no gana y no da la imagen que quieren que dé. Soy aficionado también y lo entiendo perfectamente. Estamos con ganas de darle la vuelta a esto. Después del partido estamos jodidos. Creo que hay confianza en el grupo. La clave es estar unido. Los resultados tarde o temprano van a llegar”.