"Vimos cosas a mejorar para los próximos partidos"

El Gijón Industrial ya tiene su primera experiencia de un partido con aficionados en Santa Cruz. “Vimos cosas a mejorar y vamos a intentar que salga un poco mejor; ya estamos preparando el partido del domingo contra el Marino. Pedimos a la gente que respete todas las recomendaciones. He visto en prensa alguna fotografía que no me ha gustado, sin mantener las distancias de seguridad. Son pocos, porque la mayoría cumplió, pero todos tenemos que hacerlo bien”, pide Diego Junquera, presidente del club gijonés. En total, en el partido de la Copa Federación contra el Mosconia hubo 223 personas.

“Para facilitar el control de acceso y la toma de datos, esta mañana hemos dejado en Miramar cien entradas de un sector del campo para que las venda el Marino”, cuenta de cara al ancuentro de Copa del fin de semana, que también se jugará en Santa Cruz.

“Va a ser una temporada muy complicada. Los directivos somos los que somos. Ayer había un despliegue por las puertas que nos va a costar mantener durante el año. Antes abríamos una puerta y ayer abrimos las tres que tiene el campo. Son tres personas por puerta, más la persona de alineaciones, la cantina... Casi 20 personas. Ayer coincidió que los motivos laborales no nos impideron estar”, explica Diego Junquera.

Koné, al Sporting

Por otro lado, el extremo del Gijón Industrial Koné está a punto de incorporarse al Sporting para jugar en el filial rojiblanco. “Estamos con los papeles, parece que está a punto de caramelo. En las próximas horas se podrá aclarar toda la situación de Koné y quedará solucionado. Sobre todo es importante por el chico, que está preocupado. Son muchos meses, el estado de alarma por medio. Una cosa de quince días llevamos seis meses largos con ello. Es algo que a él le quitaba el sueño porque podía quedar en situación irregular”, aclara el presidente del Gijón Industrial.