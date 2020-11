“Estamos molestos, no es para menos. En su día Fernando Roig calificó esta situación como un robo, pues yo lo califico igual: es un robo que se lleven a este chico. Nos han robado un jugador, un jugador que llevamos formando diez años”. Es el enfado del Sporting expresado por el consejero Ramón de Santiago en Deportes COPE Asturias, después de que Christian Ferreres, canterano de 16 años, se despidiera del club gijonés para jugar en el Villarreal.

El consejero del Sporting critica al club de Castellón aludiendo a unas palabras de Roig en 2019 criticando que equipos como el Barcelona, el Atlético o el Athletic les hubieran “robado jugadores de la cantera”. Ramón de Santiago insiste: “En esa terna de equipos tienen que añadir ahora al Villarreal. Hablaron de robos por 'tocar' a chicos de quince años. Yo añado que a nosotros nos lo 'tocaron' con 14 años. Han superado al Barcelona, al Atlético y al Athletic. Con 14 años ya le enviaron una propuesta de contrato”.

“Nosotros renovamos la licencia del chico porque teníamos derecho a ello en su último año de cadete. Ellos han solicitado una cancelación de licencia por un motivo que nosotros hemos visto que no está recogido en el reglamento de la Federación Española”, añade el consejero del Sporting.

“Nos molestan mucho las formas del chico, que está mal aconsejado. Hemos estado año y medio hablando para que suscriba un contrato profesional, algo que nos daba temor porque era un antecedente que no nos gusta crear. Estamos hablando de un chico de 14-15 años. Lo hicimos dadas las circunstancias. Y siempre, la callada por respuesta”, explica Ramón de Santiago.

El Sporting entiende que “el chico tenía muy claro que se iba a ir al Villarreal”. “Me parece bien que se quiera ir, pero usted se sienta con el Sporting, que lleva diez años aquí, usted es lo que es gracias a la formación del Sporting, y nos dice: 'Me quiero ir al Villarreal'. Eso no ha pasado. Ni el Villarreal tampoco ha dicho nada. Y no habría habido problemas, pero eso no se ha producido. Si nos hubiéramos sentado, habríamos llegado a un acuerdo. Ahora hay una duplicidad de solicitud de licencias. Con una liciencia en vigor, solicitan una cancelación teniendo firmado un contrato, pasando un reconocimiento médico, el chico entrenando... Eso es un incumplimiento del reglamento de la Federación Española, y da pie a que nosotros nos defendamos”.

El Sporting agotará todas las vías

El club gijonés se defenderá en todas las instancias oportunas. “Vamos a recurrir al Consejo Superior de Deportes, que es la instancia superior. Vamos a pelear la indemnización que le correspondería al Sporting por los derechos de formación”. Ramón de Santiago advierte que habrá una “denuncia ante el Comité de Competición por incumplimiento del código disciplinario, algo que podría conllevar la suspensión de hasta dos años de licencia para el chico, y pérdida de tres puntos para el Villarreal”. “Ya se ha nombrado un instructor”, cuenta el consejero en DCA. El Sporting, si es necesario, estudia también recurrir a la vía contencioso administrativa. E incluso a la vía civil. Lo explica De Santiago: “Entendemos que este chico ha resuelto una relación o un vínculo que tenía con el Sporting y que él mismo y su familia, con el Villarreal, han cifrado en 18 millones, que es lo que pone en el contrato como cláusula de rescisión unilateral por su parte. De mutuo acuerdo, el Villarreal y el chico han establecido en 18 millones de euros la cláusula en virtud de la cual el chico puede resolver unilateralmente el contrato. Por lo tanto, ya tenemos una referencia económica de lo que puede suponer a día de hoy la resolución contractual del jugador”.