El Villarreal aterriza en Oviedo con los deberes hechos: "Aquí solo se habla de futuro"

El Villarreal CF llega al Carlos Tartiere en una situación de cierta relajación. Según Juan Igual, Jefe de Deportes de COPE Castellón, el equipo amarillo tiene "los deberes hechos" al haber asegurado su participación en la Champions League de la próxima temporada, con una ventaja de 15 puntos sobre el quinto clasificado. Esta comodidad provoca que la atención en el entorno del club no esté puesta en el partido contra el Real Oviedo.

Un vestuario pendiente del futuro

La actualidad del Villarreal se centra en la planificación de la próxima campaña. "Aquí de lo único que se habla es del futuro", afirma Igual. La principal incógnita es la continuidad del entrenador, Marcelino García Toral, cuyo contrato finaliza el 30 de junio y todo apunta a que no seguirá. Por ello, "del partido ante el Oviedo poquito se habla", ya que se considera un encuentro "mucho más importante para el Oviedo que no para el Villarreal".

La paradoja del éxito: una afición exigente

A pesar de estar completando una temporada de récord de puntos en liga y luchar por la tercera plaza, la afición del Villarreal no muestra un gran entusiasmo. El club "ha crecido tanto" en los últimos años, con hitos como una Europa League, que la exigencia ha aumentado. El propio Marcelino ha lamentado en varias ocasiones que "quizá la gente no le termina de valorar lo que ha hecho", centrándose más en los fracasos en Champions y Copa del Rey.

Aquí de lo único de lo que se habla es de futuro" Juan Igual Jefe de Deportes COPE Castellón

El sentimiento en la grada es agridulce, ya que, pese a lograr la clasificación para la Champions por segunda temporada consecutiva, algo inédito en el club, "la gente está cabreada porque el equipo juega mal". Según Igual, la afición "se ha acostumbrado a lo bueno" y un pequeño bajón en el nivel de juego genera descontento y desvía la atención hacia otros asuntos.

Rotaciones y el 'factor Marcelino'

De cara al partido en el Tartiere, se esperan rotaciones en el once del Villarreal. Marcelino podría dar minutos a los jugadores menos habituales, como ya hizo en la victoria en San Mamés, como premio al esfuerzo de toda la plantilla. No obstante, el técnico, reconocido sportinguista, podría tener una motivación extra para buscar la victoria ante el Real Oviedo.

La gente en Villarreal se ha acostumbrado a lo bueno y no valora quedar terceros" Juan Igual Jefe de Deportes COPE Castellón

Aunque el once presente cambios, Juan Igual advierte que "el Villarreal tiene tan gran plantilla" que presentará un "equipazo". Sin embargo, el "aspecto mental" será clave, y el equipo podría no estar del todo centrado. Su rendimiento como visitante es una incógnita, una "moneda al aire" que combina actuaciones notables con otras decepcionantes: "Ha hecho partidos ridículos fuera de casa y luego ha hecho partidos buenos".