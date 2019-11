Villa da las gracias al Sporting en su despedida

El delantero asturiano David Villa, que juega actualmente en el Vissel Kobe de Japón, ha anunciado su retirada del fútbol profesional cuando concluya la temporada de la liga japonesa a finales de año.

"Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí", dijo Villa en una rueda de prensa convocada en Kobe (oeste de Japón), donde también afirmó que se trata "de una decisión muy meditada".

En la rueda de prensa en la que Villa ha anunciado su adiós al fútbol, el delantero ha tenido palabras de cariño para el Sporting. "Mi equipo, el de mis sueños desde niño, que me reclutó muy joven, me metió en su cantera de Mareo y que me hizo ser parte de lo que soy, no solo como futbolista sino también como persona. Y que me dio la oportunidad de debutar a nivel profesional, que fue siempre el sueño que tuve desde que tengo uso de razón", ha expresado el exjugador rojiblanco.