"Estamos todos con la misma incertidumbre, es una experiencia nueva para todos. Nos tenemos que adaptar. Y todos estamos en las mismas condiciones. El viernes veremos dónde estamos cada uno de nosotros.", apunta José Ángel Ziganda ante la vuelta de LaLiga para el Real Oviedo, que este viernes recibe a la Ponferradina en el Carlos Tartiere.

"Los puntos valen lo mismo el primer día que el último. Hay que enfocarse en llegar lo mejor posible al primer día. Sí, es el final de LaLiga más impredecible, eso es seguro. Todos empezamos de cero y no sabemos cómo estamos, no nos hemos probado (en amistosos). No sabemos cómo estaremos en los segundos tiempos, en los momentos de fatiga; se abren muchas variables. Son momentos que todavía no hemos vivido. Sí estamos con el ánimo por las nubes para seguir con la racha anterior al parón, y contentos por no haber tenido lesiones", explica Ziganda.

El técnico cree que es "importante" el primer partido. "Es como un torneo de corto tiempo, todo va a ir a muy deprisa. El aspecto mental va a ser my importante, y también lo va a ser el coger confianza desde el inicio. Los puntos son la mejor vitamina", explica el técnico navarro.

"Queremos que el césped esté lo mejor posible. En este sentido, estamos muy satisfechos por el estado del césped", responde Ziganda, que también valora la opción de que pronto haya aficionados en los estadios: "Somos entrenadores y tenemos que entrenar. Dependemos de otros, que son los que tienen la información y toman las decisiones. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con los protocolos de forma rigurosa. A lo demás no le doy muchas vueltas. Nos da pena que no haya gente, por supuesto. Pero si tengo que elegir entre que haya fútbol sin gente o que no haya fútbol, prefiero que haya fútbol sin gente. Y luego, cuando decidan que pueden acudir los aficionados, pues doblemente contentos".

Estado de la plantilla

Ziganda valora el estado físico de Saúl Berjón: "Todos los jugadores que estén en perfectas condiciones pueden ser titulares. Los jugadores van a ser importantes en el inicio y en el final. Saúl está con unos problemas físicos. Estamos a la espera de la exploración de los médicos para saber si está en condiciones o no para el viernes". El técnico navarro también responde sobre la situación el canterano Riki y su posible sanción. "El club ha hecho una consulta. Es una pena. Para nosotros y para el chaval. Estamos esperando a que nos den una respuesta oficial", explica.

José Ángel Ziganda reitera que es partidario de los cinco cambios por equipo en cada partido, "por el nivel de exigencia que habrá" con tantos encuentros en tan poco tiempo.