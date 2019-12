El Real Oviedo y el Sporting están fuera de la Copa del Rey. Los dos principales equipos asturianos han tenido por verdugos a dos jugadores con pasado en el eterno rival. Si este martes el exoviedista Sergio García anotó los dos goles del Zamora que apearon al Sporting, el miércoles fue turno para Cris Montes, con un amplio pasado en la cantera sportinguista, quien dejó fuera al Real Oviedo con dos de los tres tantos del Badalona.

Sergio García no ocultaba su felicidad en el Tiempo de Juego Asturias. “Soy oviedista, viví allí una de las mejores etapas de mi vida. Contento por darles a ellos esta alegría y más siendo yo el que metió los dos goles. Me ha salido un partido redondo”, apuntaba el atacante zamorano, que jugó en el Real Oviedo entre 2013 y 2015.

Una situación similar para Cris Montes al atender a la Cadena COPE. “Estoy muy contento. No esperas eliminar a un equipo de Segunda que siempre ha sido tu rival”, apunta. El mediapunta admite que “es un recuerdo que se me va a quedar grabado para siempre” y reconoce que “el martes era Sergio García y el miércoles soy yo. Bien por Sergio y mal por el Sporting. Me dolieron en el alma esos dos goles. A ver si el Sporting da un paso adelante”. Para Cris Montes, que aún continúa con contrato en el Omonia Nicossia (está cedido en el Badalona), su gran objetivo sigue inalterable. “Mi reto es volver, más fuerte que nunca, con más experiencia. Quiero triunfar en el Sporting. Es mi sueño”, asegura.