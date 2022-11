Víctor Campuzano: "Tenía un pie fuera, pero Abelardo ha demostrado que el que trabaja tiene su oportunidad"

¿Contento por estar teniendo más minutos?

"Totalmente. Ves que el trabajo tiene resultados. Estoy aqui para ayudar en lo que haga falta, sea dentro o fuera del campo".

¿Cuál es tu mejor pareja de ataque?

"Cada uno tiene sus características. Djuka no es igual que Cristo en características. Soy bastante polivalente y sé lo que tengo que hacer con uno u otro. Intento acompañar y sumar a mi compañero con cosas que él no suele hacer, es importante conocer a tu compañero".

¿Cómo ha sido tu relación con Abelardo desde el verano?

"Tenía la mentalidad de marchar cedido para tener minutos. Abelardo ha sido claro y directo conmigo desde el principio. Tenía un pie fuera pero al final no se dio la salida. Cuando se cierra el mercado me pongo a trabajar y el míster ha demostrado que cualquier jugador que se esfuerce y trabaje va a tener su oportunidad. Eso es bueno para que nadie se relaje".

¿Ha sido un desafío revertir esta situación?

"Toda mi carrera ha sido un poco así. En el Espanyol empecé en la grada y acabé jugando. Hay que transmitir el mensaje de que en esta vida todo cambia y nunca hay que bajas los brazos. Si estás preparado y haces las cosas bien, la moneda girará y lo que antes era cruz ahora puede ser cara".

¿Qué ha cambiado en ti?

"No sé si ha cambiado algo, pero sí te puedo decir que lo que he vivido me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. Todas las experiencias que vives te mejoran. Puedo demostrar ahora lo que soy al tener regularidad. El no quedarme abatido por estos contratiempos te hacen más duro en todo lo que viene".

El año pasado tuviste muchas lesiones y este año no. ¿Por qué?

"Ojala pudiera contestar a eso. Siempre me he cuidado al máximo, pero esto es deporte. A veces estás a buen nivel y otras veces te falta un poco. Hay que tener continuidad física y mental para poder afrontar cualquier situación. De jugar cero minutos a jugar 90 hay mucho cambio, pero si estás preparado lo puedes superar".

¿Ha tenido algo que ver la presión en tu rendimiento?

"Si te dijera que no, quizá te mentiría. La presión sobre este club es increíble, por la gente que mueve en Asturias y en España. La presión te afecta, pero siempre lo he afrontado lo mejor que he podido. Tal vez ha podido un poco la presión".

¿Necesita el vestuario la victoria?

"Cuando no ganas y crees que haces las cosas bien, te jode. EEsto depende de un resultado, pero hay que seguir así, es el camino. Hemos visto un Sporting que se ha dejado la piel, cualquier jugador que ha entrado. Trabajando y haciendo bien las cosas, los tres puntos van a llegar".

¿Cómo habéis visto a Bruno en su primer día?

"Le hemos visto bien, le hemos dado la bienvenida. Somos un grupo muy majo, eso podemos decirlo. Lo vamos a necesitar y hay que coger ritmo pronto. Todos han de estar preparados, tambien los chavales del filial. Notará la falta de competición"

¿Estamos viendo al mejor Víctor Campuzano o aún te falta?

"No estoy al 100%. No he completado ningun partido completo. La exigencia es máxima y me falta ese ritmo o ese aguante que solo se consigue con minutos. Si tengo la suerte de seguir participando desde el inicio, lo dejaré todo hasta que no pueda más. Si es en el minuto 50, lo haré hasta el 50 y si es en el descuento, lo mismo".