Víctor Camarasa: "Mi único objetivo es volver a disfrutar y ser feliz"

"Es una opción de mercado y un perfil con llegada que puede ayudar en fase ofensiva, no teníamos ese perfil de jugador. Si consigue estar bien , creemos que nos dará un salto de calidad". Así presentaba Roberto Suárez, director deportivo del Real Oviedo, a Víctor Camarasa, nuevo jugador del Real Oviedo, que se presentó de forma oficial en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

La historia de su llegada.

"Me llamó mi agente a última hora. Hablé con el míster y le conté la situación que he vivido estos últimos años. Me dijo que me conocía y que, por su parte, estaba encantado de que vinieses si venía a ayudar y aportar. Vengo bien, vengo de entrenar con el Betis. Para ayudar lo máximo posible y con la máxima ilusión. Luego formalizamos el papeleo y ya está".

Cómo vives esas horas.

"Me ha tocado vivir una experiencia complicada. Hubo que ver la mejor opción. Decidí rescindir con el Betis y firmar estos meses hasta junio. Luego habrá que ver la situación y decidir. Quiero agradecer al Betis por estos años, porque me han ayudado mucho, y al Real Oviedo porque no es fácil la situación y han apostado por mí".

Objetivo hasta junio

"Mi objetivo es competir y volver a disfrutar de lo que más me gusta, que al final repercute en ayudar al equipo. Vamos de la mano todos juntos".

¿Estás para jugar?

"No entrené con el equipo el primer día porque llegué tarde de la revisión. Hoy ya he entrenado con el equipo y estoy bien. Es evidente que en dos años he jugado 100 minutos, pero estoy con ganas y el míster decide".

Cambio de contrato de Primera a Segunda.

"No lo he tenido en cuenta porque lo único que me importa es disfrutar otra vez y ser feliz. Es lo único que me importa ahora mismo, la verdad".

Posición ideal.

"Durante mi carrera he podido jugar tanto en el doble pivote como más adelantado. También he jugado en banda. Soy polivalente, aunque donde más cómodo estoy es mediocentro con llegada. Me adaptaré a todo".

Opinión del Oviedo.

"El Oviedo es muy compacto, el míster trabaja mucho eso. Lo primero es dejar portería a cero y, a partir de ahí, todo irá viniendo. Vendrán los goles y los resultados".

Diferencias entre Primera y Segunda.

"Tenemos suerte porque tenemos una liga muy competitiva. Siempre ves partidos y hay grandes jugadores, con grandes equipos. Lo más importante es que la competitividad siempre está ahí. En Primera hay más espacios, hay más diferencias".

Referencias de ex oviedistas.

"Edgar me habló muy bien del club y de la afición, tengo muy buenas referencias. Ayer hablé con Mossa y me dijo que cualquier cosa que necesitara hablase con ellos".