Víctor Camarasa: "Ya me siento futbolista, pero necesito jugar más"

Víctor Camarasa ha comparecido ante los medios de comunicación después del empate frente al Eibar (1-1). A nivel personal, el ex del Real Betis reconoce que necesita jugar más.

Conclusiones del empate ante el Eibar.

"Hemos vuelto a la línea de estar bien cerrados atrás y proponer algo más con balón. El equipo estuvo bien. El Eibar juega bien, tiene buenos jugadores y sabe a lo que juega. Hicimos un buen partido".

Nueva versión del Oviedo: mejoría con balón.

"Creo que tenemos equipo suficiente para hacer lo que estamos haciendo ahora. Cuando llegué no proponíamos tanto con balón, pero creo que nos beneficia esta propuesta".

Nivel personal.

"Estoy en mi mejor momento. Estoy feliz, me siento futbolista. Hace mucho tiempo que no me sentía así de bien. Jugué 20 minutos, aunque sí es verdad que salí en una posición en la que, como estaba el partido, no pude disfrutar con balón. Tuve dos ocasiones y es algo bueno. Ganas de tener más minutos".

Falta de ritmo de competición.

"No voy a hablar de molestias porque no las tengo. Me siento bien físicamente. No he jugado 90 minutos y para coger ritmo de partido no basta solo con entrenar. Estoy agradecido con el club, con los compañeros y el míster, pero no lo voy a negar: hace mucho tiempo que no me siento futbolista. Ahora me siento futbolista, pero no me quiero quedar aquí. Quiero jugar, tengo ganas de jugar más".

Volver a demostrar.

"Vine con la intención de ayudar al equipo y con la intención de sentirme otra vez futbolista. Lo importante es ayudar al equipo lo máximo posible".

Qué te transmite Cervera.

"El míster sabe que me encuentro bien desde que volví tras parar aquella semana. El míster me pide ayudar al equipo. Contra el Eibar había mucha ida y vuelta y salí de mediapunta para tratar de sostener al equipo y tener llegada al área. No habla todos los días conmigo ni mucho menos, pero creo que está contento conmigo".

¿Aún tienes miedo a poder lesionarte?

"No tengo miedo a lesionarme. Tengo todas las estructuras bien. Existen riesgos, pero me encuentro bien y no tengo molestias. Corro cada vez más en los entrenamientos. Me falta jugar".

¿Qué esperas de estos dos meses que quedan de liga?

"Poder ayudar lo máximo al equipo y que el equipo gane cada partido. Que salga todo bien para todos".