Víctor Alonso vuelve a casa con ambición: "Mi idea personal es mirar hacia arriba"

El Unión Financiera Base Oviedo afronta la recta final de su descanso antes de volver a los entrenamientos con la llegada del mes de agosto. El conjunto ovetense ha armado un buen equipo, con nombres importantes como el de Víctor Alonso, que vuelve a casa. Después de haber pasado por ASOBAL y de haber hecho las maletas rumbo Rumanía, Francia, Italia, Kosovo e Israel, ahora refuerza al Base Oviedo y llega con ambición.

Una ambición que transmite en Deportes COPE Asturias: "Estoy muy contento de poder volver a casa a un proyecto interesante como este. Mi idea personal es mirar hacia arriba. Soy una persona muy ambiciosa y en el club lo saben. Si vengo aquí, vengo con ambición. No podemos ponernos la etiqueta de subir. Tenemos muy buena plantilla, pero hay muy buenas plantillas. Necesitamos que la ciudad responda y que las instituciones echen una mano para que haya un equipo en ASOBAL".

Ha tenido múltiples experiencias internacionales: "Me fui fuera impulsado por la situación económica en España. Cuando yo era profesional en España había un nivel muy alto. Luego llegó la crisis y ya no había dinero para el balonmano. Me llegaban ofertas de fuera, la primera de Rumanía y luego me fui a Francia. Estuve allí tres años, tuve alguna mala experiencia de lesiones y me volví a España. Y llegó el Covid y todavía empeoró el tema en España. Como no estaba yendo a la selección, decidí que era hora de salir fuera y conocer mundo y nuevos países. Y así fue".

Kosovo o Israel son dos países sin duda diferentes: "Me gustaron mucho las experiencias. Kosovo me daba más respeto por lo que escuchas en la televisión, pero nada que ver. Es un país en crecimiento, tiene muchas carencias, pero el trato personal es increíble. Estuve allí dos años y medio. En Israel estaba como en el Caribe. Estaba en la costa, con un clima muy bueno...".