"Veo una unidad que no había desde hace tiempo"

Al término de la gala de la Fundación Real Oviedo, Arturo Elías, representante de Carso, atendió a los medios de comunicación.

Su retorno a Oviedo

"Un placer siempre regresar a Oviedo, con un recibimiento como este, anunciando los programas de la Fundación Real Oviedo y además, dando noticias maravillosas de lo que viene".



Diferencia entre el Oviedo entre cuando llegó y ahora

"Cosas diferentes y cosas iguales. Como institución hemos crecido enormemente. Te diría que hay cosas iguales como corazón y ganas de seguir adelante".



Vibraciones

"Siento que hay un equipo unido. Hay muchísima unidad, no solamente en el vestuario, sino con la afición, cuerpo técnico y directiva. Para mí es el secreto del éxito. Eso me hace ilusionarme más que x número de puntos o x puesto en la tabla. Me ilusiona ver esa unidad que creo que no teníamos desde hace tiempo".

¿Le veremos por el Tartiere?

"A eso vine, a ver el partido".



¿Es el año en el que ve más posibilidades?

"Sabemos que el ascenso no es fácil. Hay que llegar al playoff. El ascenso directo se ve matemáticamente casi imposible, pero llegando al playoff hay que ganar a dos equipos. Creo que la posibilidad existe. No hay que perder la ilusión, pero siempre con los pies en la tierra. Quedan 24 puntos, son muchos puntos. Hay que mantenerse en playoff, pero hay que mantener la ilusión".



¿Qué es lo que más le gusta del equipo?

"El orden dentro de la cancha y la unidad".

¿Ha pensado quedar hasta el derbi?

"No nos dejan ir".

Sobre la decisión del Sporting

"Espero que los once que estén en la cancha demuestren que no necesitamos a nadie más".

Contacto con la afición

"Disfruto mucho en Oviedo y con los oviedistas. Hay una conexión natural desde hace muchos años y lo disfruto muchísimo".

Con entrenador y jugadores

"No me han contado nada porque acabo de verlos. Se siente la química inmediata. Con Rubén hablo tres o cuatro veces por semana. Con el entrenador un poco menos. He tenido varias conversaciones con él. Siento que los conocía. No es lo mismo ese abrazo en persona. Sentí una buena química".

Gran entrada en Tartiere



"Tenemos que ir este domingo. Es una recta final donde todos estamos en el mismo barco. No podemos remar poquito. Todos tenemos que remar de forma pareja para que el barco llegue a donde queremos que llegue. Les pedimos que asistan al Tartiere el domingo y en los cuatro partidos que hay en casa. No podemos remar poco en este último esfuerzo".

¿Has mirado billetes para el playoff?

"No, me subo hasta en el baño del avión si hace falta".