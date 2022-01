Enzo Ferrero: "No veo solución a corto plazo para el Sporting"

Enzo Ferrero atiende la llamada de Deportes COPE Asturias en este 3 de enero de 2022, el día de su 69º cumpleaños. Celebrándolo con su familia y con un deseo para 2022: "que el COVID se controle definitivamente y pase a ser un constipado más". El jugador extranjero con más partidos en la historia del Real Sporting analiza el momento del equipo tras el empate ante el Lugo en el arranque de la segunda vuelta.

Análisis

"Al Sporting no lo veo nada bien. No está rindiendo lo que se esperaba, no está funcionando lo que se esperaba. Lo más triste de lo que yo estoy viendo es que los equipos contrarios están perdiendo el respeto a El Molinón. Venir aquí era muy difícil para los que lo visitaban, era muy difícil sacar algo positivo de este estadio tan centenario. Hoy por hoy los equipos vienen con una mentalidad distinta porque el Sporting vive momentos muy complicados y no termina de corregirlos ni mejorarlos".

Preocupación

"No es que el Sporting vaya a pasar problemas para mantener la categoría. Hay 6 ó 7 equipos que se van a pelear por no descender. Hay otros 7 u 8 equipos que pelearán por alcanzar el playoff y subir, y otro grupo, donde está el Sporting, que mantendrán el reglamento por el cual tiene que haber 22 equipos en Segunda División"

¿Conformismo?

"No había ni 12.000 personas. No hace falta que pongan un límite porque la gente no va. Cansados ya de tantas promesas y excusas nuevas. Un club que tiene algún tipo de aspiraciones y saca 3 puntos de 36 no puede mantener ninguna esperanza si no cambia".

Valoración de los jugadores

"Mariño es el ángel de la guarda. Si contra el Lugo perdemos 0-3 al descanso no hubiera sido ninguna sorpresa. Mariño ha recuperado el ángel y ahora necesitamos que lo recupere Aitor, Villalba, Gaspar... o Djuka, que es el goleador. Que se preocupe de meter goles que de discutir con los contrarios".

¿Hay solución a corto plazo?

"No le veo solución a corto plazo. Lo único que yo veo es que tanto el presidente, como el Consejo como el entrenador, incluído el cuerpo técnico, el entrenador y Joaquín, que es amigo mío y sabe más de fúbtol que todos juntos, deberían de decir la realidad: que vamos a tratar de salvar esta temporada y preparar un equipo para la próxima. Sin vender a ningún futuro jugador joven y hacer un equipo para la próxima temporada y aspirar a algo más positivo que lo que vamos a lograr ahora".

Puerta 11 de El Molinón, ¿con su nombre?

"Yo no voy a pedir nada. Sería un orgullo tremendo que me dieran algo así pero no depende de mí, depende de los de siempre. Y como los de siempre nunca me han querido dentro del club pues va a ser difícil que eso se logre".