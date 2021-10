"Me veo para ser titular desde que llegué"

¿Cómo te encuentras en Oviedo?

Parece que hemos traído el buen tiempo de Cádiz. Estoy contento con ello. Me dijeron que llovía mucho, pero no he tenido que comprar abrigos.

¿Cómo fueron tus primeros pasos como jugador?

Empiezo como todo niño al que le compra su madre un balón. Mi madre me cuenta que en el cole no me quieren, porque las madres que tenían a sus hijos no destacaban, no me querían aceptar. Un día mi padre me lleva al Stadium Casablanca, un complejo grande, con distinta disciplinas. Me hacen una prueba y ahí voy creciendo, voy a La Amistad y luego subes al Real Zaragoza, que en aquella época subes en infantiles. He estado 13-14 años.

¿La gente decía que ibas para futbolista?

Jugaba porque era feliz. Te gusta. Todos de pequeño piensan que voy a ser futbolista. A mi padre le dije en La Romareda que ahí iba a jugar. Me contestó que ojalá.. y al final…

¿Tardas en desarrollar físicamente?

Me costó. Físicamente fui de los últimos en crecer. Tenía técnica y me movía por el centro. La gente me sacaba una cabeza y no podías competir contra eso, contra gente que corría más… voy dando el estirón y se nota. Es en la época de juveniles. Me voy un año del Zaragoza. Cuando estás allí en categorías inferiores es todo muy bonito, pero no compites. Das un paso hacia atrás. Estuve con Rafa Latapia en La Amistad. Es el entrenador que me marca junto a César Laínez. Es quien me da la oportunidad real de estar en el primer equipo.

13 de septiembre de 2016...

Es la fecha de mi debut en Copa del Rey, con Milla. Luego vino Agné y también jugué con él. Después vino Laínez, se puso al frente del equipo y salvamos la situación.

¿Consideras que pudiste triunfar en tu casa?

Sí. El triunfo individualmente fue poder debutar y conseguir una plaza con tu equipo, en tu estadio, con tu familia. Poco a poco te haces un hueco con el primer equipo, vas renovando. Son pocas cosas, pero fue un gran triunfo.

¿Es más complicado por ser de casa?

Cogí una época con varios años en Segunda, sin tanto dinero y se tiene que tirar de gente de la casa. Subo al primer equipo y hago un buen tramo final de temporada. Al año siguiente sube más gente del filial, gente con la que había jugado toda mi vida. Ves que sí hay gente. Hay que tirar de ellos y darles confianza. Son gente que viene de jugar en patatales, campos que no tienen que ver con estadios. Eso, unido a la confianza y a la personalidad de cada uno… Va saliendo gente y es lo que se ve.

Mucha gente te recuerda el 0-4 con el Zaragoza en el Tartiere…

Me lo recuerdan todavía compañeros de aquí. Me encontraba bien, jugaba en una posición libre, a mi bola… tuvimos un buen comienzo. Llegamos al Tartiere y te encuentras con dos goles de repente.

¿Qué sucedió con los aplausos y los pitos en La Romareda en la visita con el Oviedo?

La gente quiere resultados. Si metes 20 goles eres Dios y si metes dos… eres de la casa, eres gente joven y mucha gente a la que le gustaría estar en tu lugar. A mí me da igual que me piten. Me gusta estar en la boca de la gente para bien o para mal. Hay gente que me pita que yo he estado con ellos en cualquier lado. Pero creo que hubo más aplausos que pitos. ¿Y a quién no pitan? Han pitado a Messi, Cristiano, Zidane… ¿Cómo no me van a pitar a mí? Es fútbol, es una exhibición… juegas para ti y para la gente. Siempre he vivido buenos y malos momentos. Tienes más fallos que aciertos en el fútbol y en tu vida. Hay más momentos malos que buenos. Tienes que tener buena cabeza y no rendirte nunca. Nunca me han regalado nada. Siempre me lo he trabajado yo, con mis ideas, con mi forma de ver el fútbol y la vida.

¿Da la sensación de que los futbolistas estáis tan idealizados que no tenéis margen para fallar?

Desde luego, pero nos pasa a todos. Yo veo un partido y también opino. Opino de baloncesto y no he jugado nunca. Es libre. Un día estás arriba y otro abajo. Eso depende de los resultados. Da igual que juegues mal que, si has ganado 5-0, ha sido un buen partido.

Reacción al mensaje de Cedrún.

Es un orgullo que una persona como él, lo que ha sido en el Zaragoza, te diga eso. Ya me lo dijo una vez en persona, exactamente lo mismo. Eso es bueno. Sabe reconocer el trabajo de las personas.

¿Qué pasa con esa leyenda de la mala cabeza?

Nunca he sido una persona o un futbolista de los que quiere ver todo el mundo, con esa disciplina o seguir la misma línea. Nunca lo he hecho. Sé escuchar, reconocer las cosas cuando he fallado. Nunca he sido una persona de seguir la misma línea. Siempre me he guiado por mis instintos y mis pensamientos. ¿Si hubiese sido al revés? Mucha gente te dice que hubieras llegado más arriba, pero nadie te dice que no hubieras llegado. ¿Por qué todo el mundo tiene que hacer siempre lo mismo? Hay mucha gente que dice, échale rabia, ten personalidad… ¿por qué no dicen eso?

¿Cómo se da la negociación para llegar a Oviedo?

Años atrás el Oviedo me quería, se rumoreaba que me querían traer aquí. Quería venir a un club donde tuviese oportunidad de jugar. El Oviedo me la brindó. Rubén habló con mi representante. No me lo pensé dos veces y vine.

En la presentación dijiste que querías sentirte futbolista. ¿Lo estás logrando?

Vengo de una situación difícil, que han vivido muchos futbolistas. Al final, uno intenta buscarse a sí mismo dentro del campo, de volver a ser importante, de que el entrenador confíe en ti para que puedas aportar al equipo. Es lo que estoy consiguiendo.

¿Dónde juegas más cómodo?

Donde me ponga el entrenador es donde me gusta jugar. Me gusta de mediapunta. Donde estás más libre. Tienes que hacer tu trabajo, pero a la hora de atacar te puedes sentir más libre. Puedes bajar a recibir o romper a la espalda de los defensas, que es algo que tengo que hacer más.

Todavía no has sido titular, ¿tienes ganas?

La tengo desde el primer día. Depende del entrenador. Él sabe cuando tengo que estar. Me encuentro bien, pero igual no estoy para 90 minutos. Eso lo vas cogiendo con ritmo. Claro que me veo de titular, me veía el primer día que llegué y aunque deje de jugar 20 partidos. No estoy para 90 minutos, pero sí para estar de inicio.

¿Qué tal con Ziganda?

Es una persona abierta, cercana, te puedes apoyar en él, te dice todo lo que piensa. Conmigo ha estado muy cercano, me ha ayudado a adaptarme, a meterme esa caña que uno necesita. Es cómodo venir a entrenar, irte para casa y creerte que vas a jugar porque vienes de Primera. Tiene un periodo de adaptación venir a un club nuevo. Poco a poco me iba a dar esa confianza y, según me fuese viendo, ir metiéndome.

¿Qué es lo que más te está gustando o sorprendiendo del Oviedo y de Oviedo?

La ciudad es muy bonita. Vas por el centro y hay ambiente. Del club, me quedo con la gente que trabaja para él; son cercanos y desde el primer momento me han abierto los brazos.

¿La victoria de Ponferrada da aire?

Es coger aire. Tras venir de una derrota y de cinco empates, vienen bien estos tres puntos. Este fin de semana te hace ir con otra mentalidad. Vienes de ganar.