"¿Pesimismo? La gente me dice que estamos haciendo un temporadón"

El entrenador del Sporting, David Gallego, sigue manifestando que no tiene dudas respecto a su equipo. A falta de seis jornadas para el final del campeonato, los rojiblancos siguen metidos en puestos de promoción de ascenso y el técnico se muestra "optimista".

Gallego reconoce que cree "mucho en mi equipo. Veo un equipo sin dudas, unido, que tiene claro cuál es su ADN. Me transmite una fiabilidad absoluta. Y mantiene que "las dudas las dudas están fuera. Hay algunos extremadamente negativos. No tengo dudas porque veo al equipo competir y sé la dificultad que tiene conseguir un punto. No nos van a sacar del discurso. Ni cuando ganábamos, el equipo se venía arriba, ni cuando pierde, emocionalmente tendrá dudas. La naturalidad con la que vamos a afrontar los partidos nos dice que si afrontamos los partidos como hasta ahora, el equipo será sólido y solvente. Veo al equipo entrenar, ilusionado. Lo de antes, no me dice nada. Soy optimista, veo al equipo unido". Para el entrenador, lo que percibe en las calles de Gijón es ese optimismo. "Lo que me preocupa es que no haya pesimismo en el vestuario. Como en ellos no hay dudas, estoy más feliz que una perdiz con mi equipo", apunta.

Por ello, asegura que el Sporting está "emocionalmente mejor o igual que físicamente; me están demostrando ser un equipo emocionalmente estable". Además, destaca la buena labor de los suyos ante los conjuntos de la zona alta. "Hemos competido frente a esos equipos, pero ante el resto también. Solamente nos derrotó el Espanyol. Nos dice que somos un equipo competitivo y que en cuanto a puntos, los hemos sacado. Esto quiere decir que si contra el Leganés no estamos acertados arriba y perfectos en defensa, no nos dirán nada estos números", asegura.

Respecto a la falta de gol en los últimos encuentros, Gallego admite que "sabemos que son situaciones. Llevamos toda la temporada intentando trabajar para no depender solamente del acierto de un jugador. Esperamos que, de aquí al final de temporada, los goles que no nos han aportado jugadores que no son Djuka, se sumen porque nos van a venir bien. No estoy preocupado, sino ocupado en seguir trabajando".

El técnico del Sporting no quiere oír hablar del Girona, un equipo al alza que pugna por entrar entre los seis primeros puestos. "El Girona ya llegará, hay otros partidos antes que son importantes", advierte. Tampoco considera que el encuentro en Leganés sea una final. "Pase lo que pase en Leganés, no se decide nada. Continuaremos. Hay un partido importante en Leganés y veremos luego los siguientes. Vamos a intentar competir ante un auténtico equipazo, que tiene unos de los mejores números de la categoría como locales", apunta.

Por último, Gallego asegura que "a algún futbolista le costó coger su mejor nivel tras pasar la enfermedad, pero a día de hoy eso no es ningún problema".