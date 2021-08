Babin firmó en 2019 su renovación por tres años con el Sporting. El veterano central de Martinica afronta esta campaña la última de las tres temporadas de ese contrato, pero no descarta continuar. "Me gustaría, por qué no, acabar mi carrera en el Sporting. Acabo contrato, pero no es una presión para nada porque ya me pasó hace tres años. Me veo en forma", explica el defensa central. Eso sí, el defensor admite que "para mí la selección se ha terminado, me retiro a nivel internacional. En verano el descanso me sentará mejor. Ilusionado, a tope, con ganas de empezar LaLiga".

Lo cierto es que Babin afronta esta campaña "con la misma ilusión de siempre. No soy tan joven como cuando volví tras la cesión. Estoy ilusionado y con ganas. Esperamos hacer una buena temporada" y reconoce que se encuentra "bien" tras reincorporarse a la dinámica de grupo y participar en la Copa Oro con su selección.

También asegura el zaguero que "hablar de 'play off' sin haber empezado LaLiga es adelantarse. Yo pienso en el día de Burgos", aunque cree que el objetivo es "mejorar lo de la pasada temporada en todos los ámbitos". En ello aportará Babin, un futbolista que lleva acumulando multitud de partidos en su carrera. "Mantener la línea que llevo desde 2010, incluso antes de estar en el Sporting. Soy un central que suelo jugar muchos partidos. Intentaré no perderme los dos partidos de Tenerife", bromea.

Con la llegada de Berrocal, aumenta la competencia en la zaga del Sporting, algo que para Babin "es bueno y normal en un club como el Sporting, me puedo adaptar a jugar con tres centrales, aunque no lo hemos entrenado". El zaguero rojiblanco "ve bien a todos los fichajes" y subraya algunas similitudes entre Puma Rodríguez y Jony. "Tiene desborde, gol y pone buenos centros", explica.

Ahora Babin será uno de los veteranos del vestuario de El Molinón. "Para mí no es nuevo lo de ser uno de los capitanes. Lo he sido desde los 26 años en otros clubes. La ausencia de Carmona y Javi Fuego esperemos que no se haga notar mucho. Hay jugadores que tendremos que dar un paso adelante. Estoy dispuesto a ello", asegura. El defensa explica que "es bueno tener jugadores jóvenes en el equipo. No todo tiene que ser veteranía. Si repetimos lo del año pasado, con una buena combinación, si encaja todo bien, será un año grandísimo".