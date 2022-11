"No vengo a sustituir a nadie. Me gustaría implantar el modelo de dirección deportiva de la temporada pasada"

Presentación de Martín Peláez

"Estamos muy contentos por lo que vamos a presentar y ocupados en lo demás, que es regresar a las alegrías con nuestro equipo. Cuando salimos a buscar director deportivo, exploramos opciones. Junto con Martínez y Lleida, decidimos después de algunas entrevistas y conversaciones, la mejor opción estaba en casa. La filosofía del grupo es mirar primero dentro y luego fuera. Es grato presentar a Roberto Suárez como director deportivo. Conoce perfectamente la institución. En lo personal, estamos muy contentos y agradecidos con Roberto por tomar la batuta del cargo y estamos seguros de que nos llevará al puerto que queremos".

Primeros objetivos de Suárez

"Soy ex jugador del Oviedo. Soy un oviedista más. Estar aquí para mí es un regalo. Ahora mismo tengo una responsabilidad muy grande. Mi primer objetivo es que nos alineemos todos y que trabajemos por hacer equipo. Que nos integremos en el proyecto de Pachuca. Vamos a tratar de adaptarnos lo más rápido posible".

¿Cambia mucho pasar de ser secretario técnico a director deportivo?

"Cada dirección deportiva tiene su estilo. Nosotros somos un equipo de trabajo. Hay una cabeza visible y una responsabilidad. Junto con Martín y Agustín, tienen que ser integrantes de nuestro equipo de trabajo. Un trabajo de volumen muy grande. Acercarnos a lo que necesite el club y el equipo".

Valoración de la plantilla

"El objetivo es estar cerca de una plantilla que un porcentaje muy alto estaba el año pasado. Ha dado un rendimiento muy alto. Las dinámicas llevan a situaciones así. Hay que reforzarles que han dado un rendimiento muy alto y vamos camino de recuperarlo".

¿Qué modelo de dirección deportiva quiere implantar?

"Más que implantar me gustaría retomar el trabajo de la temporada pasada. Un grupo dinámico y con mucha influencia de toda la gente que integra la secretaría técnica y la gente del club. De la época de Rubén Reyes".

¿Se va a cubrir la secretaría técnica?

"Ahora mismo seríamos el mismo número de personas que estaba la temporada pasada. La dinámica de trabajo es buena. Veremos si es necesario incorporar más gente".

Una de las opciones que se barajó fue Rubén Reyes, ¿Cómo asume el papel de sustituirle?

"No vengo a sustituir a nadie. Vengo a tratar de ponerme a disposición del club para lo que necesite de mí. He pasado por diferentes fases y cargos en el club. Tratar de que todo ese trabajo en equipo vaya dando rendimiento".

Se especuló con su salida con la marcha de Rubén Reyes, ¿Cómo fue aquel momento?

"La única situación que hubo es que se dio esa opción. El club encabezado por los consejeros me reforzó en la convicción de que podía aportar al Oviedo y la decisión fue quedarme aquí".

Objetivo de esta temporada

"El objetivo es que nos adaptemos rápido a la idea del entrenador y que nos alineemos con él y los jugadores. Y tratar de ir avanzando en la mejora deportiva. A partir de ahí el tiempo nos llevará a ver si podremos conseguir mejores objetivos".

¿Quién va a ocupar el cargo de secretario técnico?

"No es algo que me preocupe. El grupo de trabajo es tan convincente que los cargos no son necesarios. Estábamos haciendo un volumen de trabajo por encima de los cargos".

¿En qué momento el club se pone en contacto contigo? ¿Te sorprendió?

"A finales de la semana pasada tuvimos una conversación. Con mucha rotundidad me exponen esto y soy un empleado más, soy oviedista. Todo lo que yo pueda ayudar y aportar, si están convencidos de que lo pueda hacer, yo también lo estoy".

Si ha hablado con el entrenador de cara al mercado de invierno

"Por el momento todavía hay un período de evaluación del entrenador. Hay mucha gente lesionada. Hay que ver como va avanzando la idea y el trabajo. Estamos compitiendo muy mermados. Necesitamos ayudarlo a que comprenda como es el club. Y qué podemos aportarle. Y equivocarnos lo menos posible. Las conversaciones han ido más por ahí".

¿Cómo está viendo a la plantilla desde dentro?

"Me pillaba en el extranjero en un viaje programado en el que estuve viendo jugadores. He convivido con ellos este último viaje. Nuestra intención es ver que el grupo está fuerte. Sé lo que pasa por su cabeza. Hay un refuerzo muy grande, podemos avanzar y podemos salir de la situación, que cuando no te la esperas pueden darse estas circunstancias".

¿Cuánto durará el contrato?

"La duración va acorde a como realices el trabajo. Estaré aquí mientras las cosas vayan bien. El trabajo tiene que salir e ir hacia adelante. No hemos establecido un tiempo. Simplemente la confianza que hay en que mientras el trabajo vaya bien encaminado seguiremos trabajando juntos".

Si conoce los márgenes económicos y qué posiciones quiere mejorar

"En ello estamos ahora. Tanto márgenes económicos como deportivos. Sabemos cuales son los perfiles que el míster quiere y vamos a tratar de ver si es suficiente con lo que tenemos o hay que hacer alguna modificación. A día de hoy hay que intentar sacar el máximo rendimiento a la plantilla. Confiamos en ella".

Si le preguntaron por Álvaro Cervera



"Al tanto estaba. Estaba dentro de la secretaría técnica. Como anécdota, cuando fui director deportivo del Cádiz, fue mi primera llamada. Se había comprometido con el Real Unión. Lo conozco y creo que se adapta a nuestro club".

Si se plantea dar salidas en invierno

"Necesitamos que la plantilla completa compita. Y hasta ahora no se ha dado. Evaluar todo eso es complicado. Tenemos que intentar llegar a invierno viendo como es capaz de llegar la plantilla Si no nos estaremos precipitando".