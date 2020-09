Edgar González ha explicado en su presentación que “es un año muy ilusionante” para él. “Desde el principio estaba convencido. Vengo a crecer y ayudar a crecer al equipo. El Betis me dijo que creía que podía tener más minutos fuera, para seguir creciendo y volver más formado. Yo también lo vi bien. Estoy muy ilusionado de estar aquí”, ha asegurado el nuevo jugador del Real Oviedo.

“Le agradezco la decisión. Va a ser un buen punto de encuentro para los dos. Es un refuerzo de lujo para la temporada que nos llega. Ojalá que podamos crecer juntos”, ha concretado el director deportivo, Francesc Arnau, que ha dejado claro que su posición estará en el centro del campo, en la zona del pivote defensivo que ha dejado libre Luismi Sánchez.

“Vengo de entrenar (con el Betis) desde el primer día. Estoy disponible ya para lo que haga falta. Puedo aportar mucho trabajo, disciplina y esfuerzo. Espero que sea un gran año para el club y para mí en lo personal”, ha respondido Edgar. “Ha sido todo muy rápido desde que el Betis me transmitió la idea”, ha asegurado.

“Soy una persona muy exigente conmigo mismo. El año pasado fue muy bonito para mí. Me adapté a lo que es la Primera División. Me siento cómodo tanto de central como de pivote. Estoy disponible para lo que sea. Me han hablado muy bien de la forma de trabajar de Ziganda, me ilusiona aprender de él también”, ha concluido.