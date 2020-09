"Vengo a un club con tradición, el objetivo es el 'play off'""

“Es un futbolista vertical, con buen uno contra uno y al que le gusta ir al espacio. Es lo que buscábamos”. Esa es la carta de presentación de Nikola Cumic, primer fichaje rojiblanco en este mercado. Con esas palabras, el director deportivo del Sporting, Javi Rico, destaca que la llegada del extremo viene a cubrir una de esas posiciones que los rojiblancos estaban buscando en el mercado.

Cumic llega a Gijón con ambición. El futbolista serbio explica que tras hablar con David Gallego el objetivo es “jugar el 'play off' a Primera. Las negociaciones para su llegada al Sporting fueron “rápidas”, aunque reconoce haber contado con otras propuestas. “Tenía ofertas de otros equipos, como el Estrella Roja, Partizán, Tenerife en España. El Sporting es club con tradición, con buenos aficionados... Djuka me ha hablado del equipo y todo eso influyó para mi llegada”.

Precisamente el delantero serbio del Sporting fue uno de los futbolistas que más le habló del conjunto rojiblanco. “Me dijo que vengo a un club estable, sólido. A una ciudad bonita para vivir, a un club con calidad”, reconoció Cumic acerca de las palabras de Djurdjevic. Pero no fue el único en recomendarle su firma por el Sporting. También otro exrojiblanco, Miguel Ángel Guerrero, con quien Cumic coincidió en el Olympiacos, le ayudó a decidirse. “Con Guerrero es con quien más tiempo he pasado en Atenas. Cuando le comenté la oferta del Sporting me dijo: 'Hermano, no lo pienses, ve. Es un club fantástico y vas a ser muy feliz'”.

Además, Cumic destaca que llega en un buen estado físico tras hacer la pretemporada con el Olympiacos y jugar sendos partidos con la selección serbia. El jugador, que ya ha pasado la primera prueba PCR tras su fichaje, podrá incorporarse a los entrenamientos junto a sus compañeros este miércoles, tras confirmar un segundo negativo.