"Se ven rayos de luz"

Baja de Sangalli y estado del equipo

"El equipo está bien. Quitando la baja de Sangalli, el resto está en perfectas condiciones. Las lógicas molestias después de un partido, nada más. La baja de Marco es importante a nivel deportivo y a nivel personal. Es un jugador con cierta influencia en el grupo, que transmite mucha energía si juega de inicio o no. Tiene espíritu, tiene ánimo y transmite una solidaridad muy especial que contagia a todo el mundo. Con el resto nos apañaremos como lo hicimos el otro día".

Primera vez en playoff desde que llegó

"No le doy muchas vueltas. El año pasado no conseguimos resultados para engancharnos arriba pero yo pienso en el día a día. Qué cosas faltan, cómo podemos preparar el partido siguiente... El año pasado nos costó muchísimo. Este año estamos muy concienciados de que no tenemos excusas y que tenemos que aprender de los errores anteriores en cuando a planificaciones y organizaciones por todos sabido. Centrados en el día a día y enganchar resultados positivos. Hay 15-16 equipos que se quieren meter en playoff. Con el dinero del fondo todo el mundo ha fichado sus necesidades".

Victorias con el ambio de sistema y Borja Bastón

"Las dos veces que ha salido Borja de titular tuvo dos grande actuaciones. Luismi también nos da algo que no teníamos. Pero con Lugo y Tenerife también pudimos ganar. Las diferencias son mínimas pero te hacen ganar o perder un partido".

Carlos Isaac, Pombo y Tomeu, ¿podrían debutar?

"Sí, seguro. Carlos está a un paso de jugar. Lucas es la competencia. Si le pasa algo de tarjetas o lesiones, que no lo quiere nadie, jugaría. Está entrenando muy bien y tengo pllena confianza en él. A Pombo le veo esta semana un puntito y creo que está en condiciones para jugar un ratito, aunque no de inicio. El portero es un puesto más particular".

¿Brugman de inicio?

"A Brugman le veo bien. Su llegada ha coincidido con dos grandes partidos de Luismi y Jimmy. Que Brugman está para jugar no tengo dudas y que Luismi y Jimmy lo están haciendo bien tampoco tengo dudas. Es una semana corta y necesitamos practicar automatismos. Para eso están los entrenamientos. tenemos que aprovechar cada día que tengamos"

Ibiza

"No han perdido. Y no es casualidad. Algunos días puedes tener cierta fortuna. Otros te llegan y no te hacen gol. Los dos partidos que han jugado en casa han hecho muchas ocasiones. El día del Málaga les pasó como a nosotros contra el Lugo. Y contra el Amorebieta tuvieron muchas ocasiones que no lograron materializar. Mantienen el bloque del año pasado y a los fichajes les cuesta entrar. Han conformado una plantilla muy completa. Con los del año pasado lo están haciendo fenomenal. Creo que es el mejor 'equipo' al que nos vamos a enfrentar hasta ahora".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Subidón de la afición

"Mi mirada es muy corta porque mi entorno es muy limitado. Pero en ese paseo que das de 100 metros por la calle sí lo notas. Además al ser fiestas hay más gente por la calle. En el fútbol no hay término medio: cuando ganas es todo ilusión y cuando pierdes es un drama. Si cuando perdemos decimos que hay que tener pies en el suelo y hay que seguir mejorando, ahora el mensaje es el mismo. Sabemos que el equipo es fuerte y nos queda mucho por mejorar. Es imposible que los nuevos estén totalmente adaptados. Un equipo es el Ibiza de este año o los bloques de años anteriores. A nosotros aún nos queda pero se ven rayos de luz".

Joni Montiel

"Somos 23 y juegan 11. Siempre va a haber 12 que no van a iniciar, y luego habrá cambios. Cuando llegó, lo hizo tarde y con muchos problemas físicos post-covid. Ahora se tiene que mete en el equipo. Si quiere entrar tendrá que pelear mucho porque hay mucha competencia. Es un jugador diferente a lo que tenemos y cuento con él pero ahora están otros de inicio".

Obeng

"No nos habíamos marcado la meta de mejorarlo. Trabajamos con Lucas, Viti, Obeng... por decir los de casa. Trabajamos con todas las líneas. El desarrollo de Obeng es un desarrollo normal de alguien que trabaja mucho. Su crecimiento está para las posibilidades que él puede tener. Los goles le están dando confianza, ya se ha visto en pretemporada. Ese crecimiento es el que queremos todos. Está en sus pies darle continuidad".

Tiempos de prolongación que han aumentado. ¿Petición de los entrenadores?

"Me pilláis en fuera de juego. No sé si es una reclamación oficial o no. Todos hablamos de las pérdidas de tiempo pero cuando a uno le favorece mira para otro lado y si le perjudica se queja. En esta época está el tiempo de hidratación. Por todos es sabido que se pierde demasiado tiempo y hay que tomar cartas en el asunto. LaLiga es en la que menos tiempo se juega y tenemos que cambiar eso entre todos; darle continuidad al espectáculo. Queremos ganar pero debemos transmitir que queremos hacerlo con los reglas que lleva un partido de fútbol".